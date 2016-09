„Mam nadzieję, że zgnijesz w więzieniu… ty gruba krowo”. Jest wyrok dla kobiety pedofil z Leicestershire! NEWS

W piątek w Leicester Crown Court 24-letnia Sadie Annette Morris usłyszała wyrok za wykorzystywanie seksualne 3-letniej dziewczynki i rozpowszechnianie jej nagich zdjęć. Sprawa budziła niesłychane emocje, ponieważ Morris na żadnym etapie nie przyznała się do zarzucanych czynów i nie wyraziła skruchy.

W okresie od 1 do 31 lipca 2013 r. Sadie Annette Morris zrobiła sobie kilka nagich zdjęć z 3-letnią dziewczynką, a następnie wysłała je znajomemu mieszkającemu w północnej Walii. Jedna z fotografii pokazuje, że kobieta wykorzystuje dziecko seksualnie. Co do tego najpoważniejszego zarzutu sąd nie miał cienia wątpliwości: – Molestowanie poprzez penetrację dziecka poniżej 13 roku życia jest bardzo poważnym przestępstwem. Bez wątpienia o tym wiedziałaś, nie jesteś pozbawiona inteligencji – usłyszała Morris na sali sądowej.

W trakcie całego procesu 24-latka utrzymywała, że nie jest winna zarzucanym jej czynom. Kobieta twierdziła na przykład, że do jej telefonu mogły mieć dostęp osoby trzecie oraz że w owym czasie była zaręczona, więc nie mogła wysyłać swoich nagich zdjęć innemu mężczyźnie. Dowody zaprzeczyły jednak zeznaniom Morris – na fotografiach widać kobietę z cechami szczególnymi pasującymi do tych, które posiada 24-latka (np. specyficzny tatuaż na brzuchu), a zdjęcia wysyłane zostaly z jej telefonu.

Sadie uniknęłaby zapewne kary, gdyby nie to, że jej znajomy zamieszany był w działalność przestępczą i w trakcie przeszukania mieszkania policja przejrzała też jego telefon. Właśnie wtedy funkcjonariusze znaleźli nagie zdjęcia Morris z nagą, molestowaną dziewczynką.

Sprawa budziła bardzo silne emocje, zwłaszcza u członków rodziny dziewczynki, którzy nie doczekali się od Morris żadnej oznaki skruchy. W trakcie jednego z procesów matka dziecka nie wytrzymała i wykrzyczała w kierunku sprawczyni: – Chcę jej spojrzeć prosto w oczy! Nienawidzę cię Sadie. „Mam nadzieję, że zgnijesz w więzieniu… ty gruba krowo”!

