List do redakcji – Brytyjczycy solidaryzują się z pogrążonymi w smutku Polakami w Harlow

W stronę polskiej społeczności pogrążonej w smutku po wydarzeniach w Harlow płyną wyrazy solidarności i współczucia. Dziś rano na naszą redakcyjną skrzynkę przyszedł wzruszający list.

W niedzielę nawet 700 osób wzięło udział w marszu milczenia upamiętniającym bestialsko zabitego w Harlow Arkadiusza Jóźwika. Na marsz zjechali się Polacy z najdalszych zakątków Wielkiej Brytanii. Pogrążeni w smutku rodacy uczcili pamięć ofiary minutą ciszy i odśpiewali odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Następnie pochód w milczeniu udał się do anglikańskiego kościoła św. Pawła położonego w centrum miasta, w którym polski ksiądz odprawił mszę za zmarłego.

Wydarzenia w Harlow odbiły się szerokim echem na Wyspach nie tylko w społeczności polskiej. Inni obywatele UK również łączyli się w żalu po śmierci Arkadiusza Jóźwika i wyrażali swoje współczucie. Jednym z dowodów ich solidarności jest e-mail, który otrzymaliśmy na naszą redakcyjną skrzynkę. Oto on:

Drodzy polscy przyjaciele!

Chciałem tylko powiedzieć jak bardzo jest mi przykro z powodu powodu ostatnich wypadków, które miały miejsce w Harlow i tragicznej śmierci jednego z Waszych rodaków. Zdecydowana większość obywateli Zjednoczonego Królestwa kocha was i docenia Wasz wkład w rozwój naszego kraju. Na Wyspach byłoby znacznie gorzej bez Was i Waszej ciężkiej pracy. Niech Bóg Was błogosławi i żyjcie tu szczęśliwie tak długo, jak tylko będziecie chcieli.

Z wyrazami szacunku

Carmel Urbanoviez