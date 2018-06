Kursy walut: funt nadal wysoko wobec euro i złotego!

W tym tygodniu kurs funta poszybował bardzo wysoko zarówno wobec waluty europejskiej oraz polskiej złotówki. Obecnie za 1 funta trzeba zapłacić 1,142 funty oraz 4,891 zł.

Powodem wysokiego kursu funta jest wysoki wskaźnik wymiany handlowej w brytyjskim sektorze prywatnym. Dobre dane na temat funta zostały potwierdzone przez pozytywne prognozy dla indeksu PMI (Purchasing Managers Index). Jest to wskaźnik odzwierciedlający aktywność managerów kupujących różnego rodzaju dobra i usługi. Przewiduje się, że sektor prywatny w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych trzech miesięcy ożywi się osiągając rekordowy poziom.

Przełom w sprawie Brexitu: Wielka Brytania przedstawi zupełnie nowy plan dotyczący wyjścia z UE

Co ciekawe, kurs funta jest obecnie wyższy niż wcześniejsze oczekiwania ekspertów.

"Dzisiaj możemy powiedzieć, że funt w końcu osiągnął solidny kurs wymiany, co jest reakcją związaną przede wszystkim z lepszymi wynikami brytyjskiego sektora prywatnego oraz ze wskaźnikiem PMI. Wskaźnik sektora usług w Wielkiej Brytanii wzrósł z 52,8 do 54,0 i to odpowiada za wzrost kursu wymiany funta wobec euro do poziomu 1,142" - powiedziała Laura Parsons, analityk z firmy TorFX.

Zgodnie z tymi wskaźnikami można uznać, że brytyjska gospodarka odzyska siły w drugim kwartale tego roku. Możliwe też jest, że Bank of England podniesie stopy procentowe, a wraz z nimi będziemy obserwować dalszy wzrost kursu funta. Eksperci twierdzą, że wzrost kursu funta może być jednak jeszcze wyższy.

"Funt może zyskać wobec euro, jeśli wskaźnik PMI dla strefy euro pokaże, że konsumenci skupiają się na wydawaniu" - powiedziała Parsons.

Wzrost kursu funta wobec euro wykazuje też, że brytyjska waluta umacnia się też wobec polskiej złotówki, co jest z pewnością dobrą wiadomością dla wszystkich osób wybierających się w podróż do Polski.

Funt zanotował także wzrost wobec dolara amerykańskiego, australijskiego oraz nowozelandzkiego, co wskazuje poprawę kondycji brytyjskiego biznesu po kilku miesiącach spadku i niepewności.

Theresa May nie opublikuje w czerwcu białej księgi ws. przyszłości UK po Brexicie. Powodem – ostry konflikt w łonie rządu

"Sektor usług to ponad 70 proc. brytyjskiego PKB, dlatego każda jego poprawa i lepsze wyniki dają nadzieję na dobry start brytyjskiej gospodarki w drugim kwartale tego roku" - powiedziała Laura Parsons.