Przełom w sprawie Brexitu: Wielka Brytania przedstawi zupełnie nowy plan dotyczący wyjścia z UE

European Union (Withdrawal) Bill to opublikowany 13 lipca 2017 roku przez brytyjski rząd 62-stronicowy projekt ustawy o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Brytyjskiemu rządowi bardzo...

Do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej został dokładnie rok. Wielka Brytania opuści szeregi Unii Europejskiej 3 lata po historycznym referendum, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku.

Premier May chce złagodzenia zasad przyznawania "settled status"

Według informacji do których dotarli dziennikarze "The Sunday Times" premier Theresa May chce złagodzenia zasad przyznawania imigrantom statusu "osoby osiedlonej" w UK.