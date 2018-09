„Kto Ty Jesteś – Zadbaj o język ojczysty” - Czy Polacy w UK dołączą do akcji i nauczą dzieci polskiej kultury?

Fot. YouTube

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” stworzyła kampanię skierowaną do Polaków w Wielkiej Brytanii, w której zachęca rodziców do przekazywania dzieciom elementów polskiej kultury i do uczenia ich języka polskiego. Czy Polacy w UK dołączą do akcji i zadbają o wychowywanie dzieci w duchu miłości do ojczyzny?

W krótkim filmiku widzimy, jak dziadek Andrzej jest zdruzgotany faktem, iż jego wnuk nie tylko nie rozumie języka polskiego, ale też że nie zna on podstawowych faktów dotyczących polskiej historii i geografii. „Jasiu, tu jest Polska, jej stolicą jest Warszawa” - mówi dziadek do Jasia, pokazując mu na globusie, gdzie Polska leży na mapie. „2 nagrody nobla w 9 lat, 5 goli w 9 minut!” - uzmysławia Jasiowi dziadek, przypominając osiągnięcia Marii Skłodowskiej – Curie z początku XX w. i Roberta Lewandowskiego sprzed kilku lat w Lidze Mistrzów.

„Kowbojka”, „The besciak”, „Fachowiec-Bombowiec” - Internauci śmieją się z instalacji elektrycznej wykonanej w domu Polki w UK

Zabawny filmik kończy się apelem do Polaków mieszkających za granicą, aby dbali o przekazywanie dzieciom elementów polskiej kultury i aby zapisywali swoje pociechy do polskich szkół. „Daj dziadkowi odpocząć. Zapisz dziecko do polskiej szkoły. Dołącz do akcji 'Kto ty jesteś'” - słyszymy.

Kuzyn królowej Elżbiety II poślubił mężczyznę. To pierwszy homoseksualny ślub w brytyjskiej rodzinie królewskiej