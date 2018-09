„Kowbojka”, „The besciak”, „Fachowiec-Bombowiec” - Internauci śmieją się z instalacji elektrycznej wykonanej w domu Polki w UK

Fot. Facebook

W wielu mieszkaniach w Wielkiej Brytanii nie ma kontaktów w łazienkach, stąd też doprowadzenie prądu do łazienki niejednokrotnie nastręcza trudności. Ale czy można sobie wyobrazić gorsze poprowadzenie prądu do kabiny w łazience, niż to, którym na Facebooku podzieliła się młoda Polka?

„Proszę mi podpowiedzieć bo jestem w szoku co zrobić. Miał mi fachowiec poprowadzić prąd do kabiny w łazience i tak to zrobił” - wpis o takiej treści zamieściła pod zdjęciem na Facebooku Polka mieszkająca w UK. Na reakcję członków grupy „Nasze życie w UK” nie trzeba było długo czekać. „Kowbojka”, „The besciak”, „Fachowiec-Bombowiec” - to tylko niektóre z komentarzy, jakie internauci zamieścili pod zdjęciem.

Polak przeszedł obok graffiti w Cardiff: „Polacy, wracajcie do domu”. Tak też zrobił

Wielu internautów zwróciło uwagę na fakt, że widoczna na zdjęciu fuszerka jest zwyczajnie niebezpieczna. „To nawet byłoby śmieszne, gdyby nie było śmiertelnie niebezpieczne” - napisał jeden z internautów. „Niech przywróci instalację do stanu pierwotnego, bo to co jest teraz to po prostu zagrożenie życia” - czytamy w innym komentarzu.

Sikh był sensacją na 92. urodzinach królowej Elżbiety II. Teraz, po wykryciu w jego organizmie kokainy, zhańbił mundur gwardzisty

Niektórzy komentujący doradzili Polce, by jak najszybciej zażądała od „fachowca” zwrotu pieniędzy i/albo zgłosiła sprawę do councilu. „[Medal] za spapraną robotę i narażenie czyjegoś zdrowia a nawet życia? Ja rozumiem że sobie niektórzy żartują, ale to się kwalifikuje do natychmiastowego demontażu” - napisał członek grupy „Nasze życie w UK”. „Jeżeli miała to być nowa instalacja do prysznica, to podlega to zgłoszeniu do councilu. Czy ten - waham się powiedzieć elektryk miał w ogóle jakieś uprawnienia? Oczywiście brytyjskie?” - dodał inny internauta.

Nawet £9 mld przemysł spożywczy zapłaci za brak umowy z UE! Wzrost cen zostanie w znacznej mierze przerzucony na konsumentów