Sikh był sensacją na 92. urodzinach królowej Elżbiety II. Teraz, po wykryciu w jego organizmie kokainy, zhańbił mundur gwardzisty

Fot. Getty

22-letni Sikh, Charanpreet Singh Lall, stał się sensacją na 92. urodzinach królowej Elżbiety II i symbolem zmieniającego się oblicza monarchii brytyjskiej. Jednak po wykryciu w jego organizmie kokainy Sikh zhańbił mundur gwardzisty.

Charanpreet Singh Lall wzbudził sensację podczas Trooping the Colour, czyli czerwcowego święta, w trakcie którego Elżbieta II tradycyjnie obchodzi urodziny. Po raz pierwszy bowiem w historii monarchii Sikh wziął udział w uroczystej paradzie przed Pałacem Buckingham w turbanie. Media brytyjskie i opinia publiczna bardzo ciepło przyjęły wprowadzenie Sikha do ścisłego grona monarszych gwardzistów i poczytała to za ruch w kierunku zwiększania różnorodności w łonie Gwardii Królewskiej.

Niedługo jednak trwała idylla Charanpreet Singh Lalla, który, jak się właśnie okazało, nie przeszedł pomyślnie wyrywkowego testu na obecność narkotyków. U 22-latka (który urodził się w Indiach, ale który na Wyspy trafił jako dziecko), wykryto znaczne ilości kokainy. Wraz z Sikhem testów na obecność narkotyków nie przeszło pozytywnie także kilku innych gwardzistów. Teraz pierwszemu Sikhowi, któremu pozwolono maszerować w z w oddziale przed Pałacem Buckingham w turbanie na głowie, grozi wyrzucenie z prestiżowego pułku Coldstream Guards.

- Strażnicy wykonują publiczne obowiązki w Pałacu, dlatego jest to haniebne zachowanie. O tym, czy [Sikh] zostanie wyrzucony, zdecyduje teraz jego oficer dowodzący, ale każdy [gwardzista], który zostanie przyłapany na braniu narkotyków klasy A, musi się liczyć ze zwolnieniem – powiedział dziennikowi „The Sun” anonimowy informator znający zasady regulujące działalność Gwardii Królewskiej.

