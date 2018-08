Koniec z pobłażliwością brytyjskie drogówki - policja chce zmian w karaniu za nadmierną prędkość

Do tej pory kierowcy przekraczający dozwoloną prędkość mogli liczyć na taryfę ulgową - jechanie o kilka mil na godzinę powyżej limitu nie było karane mandatami. Pobłażliwość policji jednak się kończy.

Propozycje zmian w tej materii pojawiły się już w styczniu 2018 roku. Szef policji Anthony Bangham wydał wówczas zalecenie wszystkim podległym mu służbom, aby przestali używać "bufora" w przypadkach dotyczących choćby najmniejszego przekroczeniu prędkości. W praktyce na brytyjskich drogach przymykano oko na jazdę z minimalnie większą prędkością, niż przewidują limity, dzięki czemu nieuważnym kierowcą mogło się nieraz upiec.

Teraz, w świetle nowych regulacji podobne przypadki nie będą miały miejsca...

Ograniczenia prędkości w Wielkiej Brytanii. Co powinniście o nich wiedzieć?

"Kierowcy muszą mieć świadomość, że do przepisów ruchu drogowego trzeba się stosować w każdej sytuacji" - komentował Bangham. "Zostały one ustalone z konkretnych powodów. Musimy zapewnić większą spójność w podejściu do osób przekraczających ograniczenia prędkości."

Niestety, teoria ta nie do końca przekłada się na drogową praktykę. Według biegłych w tym temacie wszelkie urządzenia służące do pomiarów prędkości nie są na tyle czułe, aby ich wyniki pokrywały się stuprocentowo z realną prędkościąi sytuacją na drodze. Przeciętnie margines błędu w takim wypadku wynosi około 3 mile na godzinę. Może zatem bardzo łatwo dojść do sytuacji, w której ktoś kto jechał zgodnie z przepisami zostanie ukarany niesprawiedliwie mandatem.

Obecna tolerancja w tej kwestii wynosi do 10 procent, a decyzji o ukaraniu danego kierowcy zależy od policjanta. Zwykle jest tak, że jeśli ma do czynienia z kierowcą, któremu takie wykroczenie zdarzyło się po raz pierwszy kończy się na pouczenie. Zwykle mandat sięga 100 funtów oraz trzech punktów karnych, chyba, że mamy do czynienia z recydywistą albo znacznym przekroczeniem limitu. Wtedy może być o wiele gorzej...