Jakie jedzenie jest najlepsze na upały i pomaga nam się schłodzić?

Synoptycy twierdzą, że upały utrzymają się w Wielkiej Brytanii jeszcze do końca września. Wielu mieszkańców Wysp jest już nimi zmęczonych, jednak warto zwrócić w tym wypadku uwagę na to, co jemy i pijemy w czasie gorąca, aby poczuć się lepiej.

W czasie, gdy upały nadal utrzymują się nad Wielką Brytanią, a jej zdjęcia widziane z kosmosu pokazują jak na dłoni, że kraj zmaga się nadal z suszą, warto pamiętać, aby utrzymać odpowiednią ciepłotę organizmu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że możemy w tym wypadku zadbać nie tylko o to, by przebywać w cieniu i chłodzie, ale – ze względu chociażby na to, że komfortowe miejsca nie są dostępne dla wszystkich – głównie o to, co jemy oraz pijemy.

Podstawowym regulatorem naszej ciepłoty organizmu jest pocenie się. Pot odbiera skórze ciepło, jednak ten system chłodzenia działa prawidłowo tylko wtedy, gdy dbamy o nawadnianie organizmu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nie wszystkie napoje są w tym wypadku pomocne – paradoksalnie nie należą do nich zimne napoje z dodatkiem lodu, które zapewniają wyłącznie chwilową ulgę i wcale nie ochładzają.

Skuteczne sposoby na walkę z upałami znajdziemy m.in. w krajach arabskich o suchym klimacie (jest to istotny warunek), gdzie od wieków w skwarze pije się ciepłą słodką herbatę wraz ze świeżą miętą. Dochodzi wtedy do pożądanej przez nas reakcji, w czasie której przez receptory na języku wykrywające wyższą temperaturę, organizm otrzymuje sygnał, aby zacząć się pocić i w ten sposób pozbyć się nadmiaru ciepła.

Korzystają z tego mieszkańcy Maroka, Egiptu, Tunezji, Iranu oraz Rosji i Kazachstanu. Ponadto w czasie upałów musimy pić więcej niż normalnie i nawet wtedy, gdy nie odczuwamy pragnienia. Podobny efekt do herbaty możemy uzyskać spożywając pikantne jedzenie. Ostre przyprawy – m.in. chili podrażniają receptory bólowe, które reagują także przy piciu ciepłej herbaty. Wtedy także organizm zaczyna się pocić i w ten sposób chłodzić.