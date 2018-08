Kiedy zaczyna się nowy rok szkolny w UK? I ile będzie rodziców kosztować wyprawka szkolna?

Wakacje mają się już ku końcowi, co oznacza początek przygotowań do nowego roku szkolnego. W tym roku przypada on na 3 września, jednak zależy to także od rejonu Wielkiej Brytanii. Jeśli zależy nam na pewnej informacji, najlepiej zerknąć na stronę rządową. Z samym powrotem do szkoły związane są też pewne koszty…

Wraz z początkiem roku szkolnego, który w większości rejonów Wielkiej Brytanii nastąpi 3 września, rodzice powinni przygotować się także na wyprawkę szkolną. Zgodnie z najnowszymi szacunkami będzie ona w tym roku kosztować 189.29 funta w przeliczeniu na każdego ucznia (wliczając w to mundurek, plecak i inne szkolne akcesoria).

Sam powrót do szkoły przypada w tym roku na poniedziałek, 3 września, jednak termin ten zależny jest także od rejonu. Najbardziej aktualne dane opublikowane są na rządowej stronie, na której wystarczy podać kod nasz kod pocztowy i w ten sposób uzyskać odpowiedź.

Dla każdego ucznia zapewne istotny jest także kolejny termin przerwy w nauce, która przypada na piątek, 22 października. Jednak także w tym przypadku musimy liczyć się z tym, że może to zależeć od naszego rejonu zamieszkania. Następna przerwa, na jaką mogą liczyć uczniowie, wypada dopiero w okolicach Świąt Bożego Narodzenia.

Jak jednak sprawić, aby nasze dzieci nie miały problemów z powrotem do szkoły? Eksperci mają na to parę niezawodnych rad, które polegają w większości na porzuceniu nawyków wyrobionych w okresie wakacyjnym, czyli:

- przesunięcie pory, w której dzieci kładą się do łóżek, na wcześniejszą (aby ustrzec się przed problemem wczesnego wstawania),

- przesunięcie pory wstawania także na wcześniejszą godzinę, do czego warto także dołączyć wcześniejsze wyjście z domu.

Eksperci twierdzą także, że, aby przystosować dzieci z wyprzedzeniem do trybu szkolnego, warto wprowadzić kalendarz i plan zajęć. Ponadto bardzo pozytywne rezultaty może przynieść odrabianie zadań jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, aby dać dziecku czas na wdrożenie się w tematykę zajęć.

