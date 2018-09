Jesteś studentem i pracujesz? Dowiedz się jaki masz płacić podatek

Studenci, którzy pracują muszą również płacić podatki, a są nimi podatek dochodowy (Income Tax) oraz National Insurance.

Każdy uczeń i student, który pracuje musi płacić w Wielkiej Brytanii następujące podatki:

Wyjaśniamy czym jest "podatek sypialniany" (Bedroom Tax)

- Podatek dochodowy - income tax - jeśli zarabia więcej niż 958 funtów miesięcznie. Jest to również kwota wolna od podatku

- National insurance - jeśli zarabia więcej niż 157 funtów tygodniowo

Za odprowadzenie obu podatków odpowiedzialny jest pracodawca, który pobiera je z pensji. Może zdarzyć się sytuacja, w której podatek będzie nadpłacony. Może tak się zdarzyć, jeśli:

- student płacić podatek, ale przestał pracować na pełny etat - wtedy podatnik może żądać zwrotu nadpłaconej sumy

W tym celu należy skontaktować się z HMRC, aby dowiedzieć się jaka dokładnie kwota została nadpłacona.

Praca zagranicą

Jeśli żyjesz i pracujesz w Wielkiej Brytanii, ale wyjechałeś do pracy do innego kraju, to musisz zapłacić:

- podatek w Wielkiej Brytanii, jeśli zarobiłeś więcej niż wynosi aktualna kwota wolna od podatku dla osób uczących się

- national insurance, jeśli pracowałeś na brytyjskiego pracodawcy

Jeżeli pracowałeś dla zagranicznego pracodawcy nie musisz płacić national insurance w Wielkiej Brytanii, ale może zdarzyć się sytuacja, że urząd podatkowy państwa, w którym pracowałeś upomni się o należną zapłatę.

Jakie prawa przysługują osobie oskarżonej o przestępstwo?

Zagraniczni studenci w Wielkiej Brytanii

Porozumienia o podwójnym opodatkowaniu oznaczają, że osoby uczące się i pracuje w tym samym momencie w Wielkiej Brytanii nie muszą tutaj płacić podatku. Jeśli kraj nie ma takiej umowy, to należy płacić podatki tak jak Brytyjczycy. Jednak Polska posiada taką umowę więc ostatni przepis nas - Polaków nie dotyczy.