Wyjaśniamy czym jest "podatek sypialniany"?

Podatek, który nazwany został bedroom tax został wprowadzony w kwietniu 2013 roku i od razu wzbudził spore kontrowersje. Czym jest ten podatek i kogo on obejmuje?

"Podatek sypialniany" został wprowadzony przez rząd w bardzo konkretnym celu. Miał on za zadanie ograniczyć dofinansowanie do czynszu osobom, które zajmowały mieszkania socjalnie z większą niż powinny liczbą sypialni. Ustawa wprowadzająca podatek stanowi, że jeśli osoba zajmuje mieszkanie z jednym pokojem więcej niż jej się należy, to jej zasiłek mieszkaniowy zostanie obniżony o 14 proc. Natomiast, jeśli ktoś zajmuje dwa pokoje (i więcej) niż powinien, to zasiłek zostanie mu obniżony o 25 proc. Prawo socjalne w Wielkiej Brytanii przewiduje przy tym, że dwójka dzieci poniżej 16 roku życia tej samej płci może dzielić jedną sypialnię tak samo jak dwójka dzieci różnych płci mająca nie więcej niz 10 lat.

Co rząd chciał osiągnąć wprowadzając bedroom tax?

Cel, który przeświecał rządowi był bardzo prosty. Chciano zredukować liczbę wypłacanych zasiłków oraz zwolnić mieszkania socjalne dla osób mieszkających w zbyt ciasnych lokalach socjalnych. Rządowe szacunki mówią, że takich osób w Wielkiej Brytanii jest ponad 300 tys. Ministerstwo Pracy i Emerytur twierdziło, że do 2017 roku 30 proc. lokatorów mieszkań socjalnych zostanie objętych ustawą.

Krytyka

Partia pracy zdecydowanie krytykowała wprowadzenie bedroom tax twierdząc, że dotknie on tylko najbiedniejszych obywateli. Pośród poszkodowanych ustawą bedroom tax znalazły się nie tylko osoby biedniejsze, ale także chore i niepełnosprawne, argumentowali Laburzyści. W odpowiedzi na to minister pracy i emerytur zapowiedział, że z ustawy będą wyłączeni rodzice zastępczy oraz rodzice posiadający dzieci, które zostały przyjęte do sił zbrojnych. Miało to miejsce trzy tygodnie przed wprowadzeniem przepisów.

W krytykę ustawy o bedroom tax włączyła się także przedstawicielka ONZ, Raquel Rolnik. Badała ona ustawę i stwierdziła, że z uwagi na jej wpływ na najbiedniejszych obywateli Wielkiej Brytanii powinna ona zostać wycofana.

Co zostało osiągnięte?

W 2013 roku rządowe prognozy mówiły o oszczędnościach rzędu 430 mln funtów z tytułu wprowadzenia przepisów bedroom tax. Rok później BBC dotarła do raportów, które stwierdzały, że tylko 6 proc. beneficjentów zostało objętych nowymi przepisami i musiało zmienić mieszkania. W 2015 roku z kolei ministerstwo prac i emerytur przeprowadziło podsumowanie przepisów o bedroom tax i ujawniło, że "nie więcej niż 8 proc. osób nimi objętych" przeprowadziło się do mniejszych mieszkań.