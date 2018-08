Funt odnotował spadek po informacji ONS dotyczącej wzrostu inflacji

Jeszcze wczoraj pisaliśmy o niewielkiej poprawie kursu funta po publikacji przez ONS pozytywnych danych dotyczących rekordowo niskiego bezrobocia na Wyspach. Dzisiaj natomiast wartość brytyjskiej waluty nieznacznie spadła w stosunku do euro w wyniku wzrostu inflacji w UK oraz fali kolejnych niepokojów związanych z Brexitem.

W czwartek rano kurs funta spadł w stosunku do unijnej waluty – za szterlinga musieliśmy zapłacić 1,117 euro. Mimo wczorajszych pozytywnych informacji opublikowanych przez Office for National Statistics o rekordowo niskim wskaźniku bezrobocia na Wyspach, dzisiejsze wiadomości dotyczące wzrostu inflacji (po raz pierwszy od listopada) oraz niepokojów związanych z ryzykiem braku umowy ws. Brexitu przeważyły i osłabiły funta.

ONS podało, że wzrost płac w Wielkiej Brytanii opóźnia się w stosunku do inflacji, co wpływa na wyższe koszty życia mieszkańców UK. Inflacja wzrosła po raz pierwszy od listopada z 2.4 proc. do 2.5 proc. Koszty transportu oraz gier komputerowych poszybowały w górę, podobnie jak ceny paliwa.

Analitycy finansowi twierdzą, że funt może bardziej umocnić się pod koniec tego tygodnia, gdy sprzedaż detaliczna odnotuje wzrost. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że relacja funta do euro wzrośnie powyżej 1.120 euro, chyba że konsumenci zaczną kupować więcej, niż przewidują eksperci.

Mimo że stosunek funta do euro ulega ciągłym zmianom, stabilna wydaje się relacja funta do tureckiej liry, co jest spowodowane kłopotami gospodarczymi Turcji. W wyniku kryzysu tureckiej liry ucierpiała wartość polskiej złotówki, która jednak w stosunku do funta jest relatywnie stabilna – w czwartek rano za funta szterlinga musieliśmy zapłacić 4.82 złotego.

