Kurs funta poprawił się, dzięki zaskakującym danym dotyczącym bezrobocia w UK

Kurs funta odnotował poprawę w zestawieniu z euro po największym spadku od 13 miesięcy. Stało się tak za sprawą informacji o rekordowo niskim poziomie bezrobocia na Wyspach, wynika z danych Office for National Statistics.

Dzisiaj rano za brytyjską walutę musieliśmy zapłacić 1.12 euro, co stanowi niewielki wzrost od wczorajszego notowania na poziomie 1.119 euro. Czynnikiem, który odegrał pewną rolę w poprawie kursu funta, były opublikowane przez Office for National Statistics dane dotyczące rekordowo niskiego poziomu bezrobocia na Wyspach, który jest najniższym od 43 lat.

Kurs funta lekko w górę po największym spadku od 11 miesięcy

Informacja ta jest bardzo pozytywna dla brytyjskiej gospodarki. Jak powiedziała analityk finansowy Laura Parsons z TorFX: „Zaskakujący spadek bezrobocia w Wielkiej Brytanii pomógł kursowi funta w stosunku do euro. Bezrobocie spadło do czterech procent, co jest najniższym wskaźnikiem od 1975 roku, jednak podwyżka pensji była rozczarowująca biorąc pod uwagę wcześniejsze prognozy, dlatego wzrost funta był minimalny”.

Wzrost pensji na Wyspach był w czerwcu wolniejszy niż przewidywano, ze średnią podwyżką rocznych zarobków na poziomie 2.5 proc. do 2.4 proc. – wynika z danych ONS. Parsons powiedziała, że „dzisiaj wszystko zależeć będzie od danych dotyczących inflacji”.

Funt brytyjski wzmocnił się także odrobinę w stosunku do polskiej waluty - w środę rano za szterlinga musieliśmy zapłacić 4.83 złotego. Przypomnijmy, że 7 sierpnia funt wart był zaledwie 4.3 złotego.

Kurs funta spadł do najniższego poziomu od 11 miesięcy