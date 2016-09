Dowiedz się kto jest najgorszym dostawcą energii elektrycznej w UK

Płacisz za prąd zbyt dużo? Często zdarzają się przerwy w dostawie? Na samą myśl o dzwonieniu na linię obsługi klienta czujesz zdenerwowanie i masz dość całego świata? Nie martw się, inni mają gorzej!



Po raz kolejny okazało się, że najtańszy wcale nie znaczy najlepszy. Firma Extra Energy, która na rynku brytyjskim pojawiła się w 2014 roku w najniższą ofertą taryfową, przoduje jeśli idzie o liczbę skarg konsumenckich. Według wyliczeń opracowanych przez biuro Citizens Advice na 100 tysięcy odbiorców przypada aż 1791 niezadowolonych konsumentów.

W ten sposób Extra Energy “wygrywa” zestawienie najgorszych dostawców energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii. Warto zwrócić uwagę, że od poprzedniego roku, gdy Citizens Advice opublikowało swoje dane jakość usług jeszcze się… pogorszyła! Poprzednio było ich 1682. W dodatku tegoroczny wynik jest największym zanotowanym przez Citizens Advice.

Klienci Extra Energy narzekają w zasadzie na wszystko. Najczęściej skarżą się na opóźnione rachunki lub nieprawidłowo naliczone opłaty za korzystanie z energii elektrycznej. W dodatku nie sposób dodzwonić się do działu obsługi klienta, co jeszcze bardziej obniża jakość usług świadczonych przez firmę. A jeśli już uda się dodzwonić do elektrowni to okres rozwiązania problemu dłuży się w nieskończoność!

A która z firm okazała się najlepsza w rankingu CA? Jeśli waszym providerem prądu jest SSE możecie spać spokojnie – na 100 tysięcy klientów średnio tylko 22.5 ma się do czego przyczepić. Na dalszych miejscach zameldowały się EDF (z odsetkiem wynoszącym 30.5), E (35.8) oraz British Gas (79,5).

“Niektórzy dostawcy znacząco poprawili jakość obsługi klienta” – komentuje szef Citizens Advice, Gillian Guyz. “Niestety, z rozczarowaniem obserwujemy jakość usług uległa pogorszeniu.Niejednolity i nieprzewidywalny sposób obsługi odbija się na klientach na różne sposoby.”