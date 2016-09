Polski rząd zabiera głos ws. zabójstwa z nienawiści. Uchroni Polaków w UK przed kolejnymi atakami?

W czwartek w Poczdamie minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski miał okazję rozmawiać ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Borisem Johnsonem. Waszczykowski usłyszał od Johnsona, że Wielka Brytania nie godzi się na akty nienawiści wymierzone w kierunku cudzoziemców.

Witold Waszczykowski rozmawiał w Poczdamie z Borisem Johnsonem przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów OBWE. Po południu polski minister spotkał się z dziennikarzami, którym szeroko zrelacjonował swoją rozmowę z szefem brytyjskiej dyplomacji.

Brytyjska policja tuszuje zabójstwo Polaka? – „Zbrodnia niekoniecznie była motywowana narodowością”

- Zostałem zapewniony przez Borisa Johnsona, że nie ma zgody Wielkiej Brytanii na taką akcję nienawiści do cudzoziemców, do migrantów, do tych, którzy pracują, i zostałem zapewniony, że rząd Wielkiej Brytanii będzie robił wszystko, żeby Polaków, jak i wszystkich, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i pochodzą z obcych krajów, uchronić – powiedział Waszczykowski. – Nie da się postawić strażnika przy każdym cudzoziemcu (…) Natomiast oczekujemy, że rozpocznie się wielka akcja edukacyjna [mająca uświadomić ludziom – przyp.red.], że Brexit nie oznacza wyrzucenia gości z Wielkiej Brytanii czy też konieczności ich wyjazdu. Wszyscy ci, którzy pracują i mają legalny status, mają tu prawo funkcjonować w dalszym ciągu – dodał minister.

Morawiecki: Po Brexicie do Polski będą chciały wrócić setki tysięcy Polaków! Ma rację?

Waszczykowski podkreślił także, że “los i status Polaków jest omawiany” podczas każdego spotkania przedstawicieli polskiego i brytyjskiego rządu. Rozmowy te zintensyfikowały się po czerwcowym referendum oraz po serii ksenofobicznych ataków na Polaków, jakie miały miejsce zaraz po nim. Podczas wizyty Theresy May w Warszawie premier Szydło ustaliła z nią także, że Brytyjczycy i Polacy będą mieli jednakowy status i że rządy Polski oraz Wielkiej Brytanii będą chronić mniejszości na terytorium swoich krajów.

W najbliższą sobotę Boris Johnson przyjedzie z wizytą do Polski.