Czy warto emigrować do Wielkiej Brytanii? ZOBACZ kontrowersyjny film na YouTubie [wideo]

Znany polski vloger na swoim kanale YouTube zastanawia się czy będąc Polakiem warto emigrować do Wielkiej Brytanii. Jego opinia dla wieku może okazać się bardzo kontrowersyjna...

Na łamach krótkiego nagrania "O życiu w Birmingham i dlaczego nie polecam" niejaki Jakuboski76 zastanawia się czy naprawdę warto opuszczać Polskę i przenosić się do Wielkiej Brytanii. Już z samego tytułu filmiku można domyślić się, że nie - vloger przebywający od dłuższego czasu w UK, a mieszkający w Birmingham, odradzę emigrację w tym kierunku.

Co jest tego powodem? Bezpieczeństwo. "Tu nie jest niebezpiecznie. Nie będę oszukiwać. Nie mieszkamy w bezpiecznym miejscu. Mieszkamy na bombie. W nocy się barykadujemy się, a mieszkamy w normalnej dzielnicy" - komentuje mężczyzna, który przyznał się, że wychodząc w nocy z domu w Birmingham zabiera ze sobą niewielki nóż do tapet.

Całość możecie obejrzeć pod tym linkiem:

Jak inni internauci komentowali jego film? "Troszeczkę generalizujesz. UK to wielki kraj, większy niż Polska. Są tu też bezpieczne miejsca, ja sam mieszkam w Cambridge i nie czuje zagrożenia nawet jak wracam o północy sama do domu. Ale masz racje, Birmingham to zupełnie inna historia, równiez nie polecam" - to zdanie jednej z komentatorek na YouTubie. "Birmingham to straszny śmietnik, zapytaj każdego Angola spoza Birmingham to potwierdzi" - pisze ktoś inny.

A co Wy o tej kwestii sądzicie? Jakie jest Wasze zdanie?