Osoby wynajmujące mieszkania socjalne w UK otrzymają prawo do kupienia każdego roku 1 proc. ich lokum

W obliczu rosnącego kryzysu na rynku nieruchomości politycy wysyłają swoich obywateli... na łodzie. Zdaniem rządu ma to rozwiązać problemy mieszkaniowe mieszkańców UK.

Mieszkanie socjalne w Szkocji: koniec z polityką "Right to Buy". Parlament szkocki ogłosił, że od 2016 nie będzie możliwości wykupienia mieszkań socjalnych ze zniżką. Za dwa lata Szkocja obetnie dotacje...

Według najnowszych danych na rządowym programie pomocowym Help to Buy, dzięki któremu osoby o skromnych zarobkach miały mieć szansę na zakup własnego domu, najbardziej korzystają osoby o wyższych dochodach.

Londyńska rodzina, w której oboje małżonkowie pracują, gdyby chciała kupić własny kąt, może wybrać jedną wśród... 43 ofert. Część z nich to łódki. Do takich wniosków doszła organizacja charytatywna Shelter,...

Jak odpowiednio chronić swój mortgage?

Czas gdy podejmujemy działania w celu zakupu swojego pierwszego domu w UK, należy do jednych z bardziej intensywnych. Mamy do podjęcia wiele decyzji, do załatwienia wiele formalności, a telefon wciąż dzwoni....