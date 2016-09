Chcesz być pysznym kąskiem? Użyj balsamu wyprodukowanego przez KFC!

Nowy projekt kosmetyczny, którego nie może zabraknąć w żadnej letniej kosmetyczce, to najsmaczniejszy balsam do opalania, jaki kiedykolwiek powstał. Jego pomysłodawcy mają już na swoim kącie inne rewelacyjne kosmetyki jak np. smakowe – jadalne lakiery do paznokci.

Pamiętacie jadalny lakier do paznokci od KFC? Pyszny kurczak, którego można zlizać z paznokci podczas objadanie się chrupiącymi udkami w jednym z doskonale każdemu znanych lokali. Teraz firma poszła o krok dalej gdyż wypuściła na rynek nowy produkt kosmetyczny bezpośrednio nawiązujący do swojej oferty gastronomicznej. Czy znajdą się chętni na kolejny apetyczny kąsek?

Zapachy prosto z KFC

Jak się okazało chętnych na to, by pachnieć kurczakiem nie brakuje, nowy kosmetyczny hit – balsam do opalania o zapachu kurczak już ma swoich fanów. Extra Crispy Sunscreen – brzmi dobrze? Któż z nas nie chciałby poczuć się na plaży niczym drobiowe udka w ostrej panierce na rozgrzanym tłuszczu? A może jest to dobry sposób na uwodzenie?

Zamiast morskiej bryzy lub zapachu lekkiego mleczka do opalania do nozdrzy amanta, który wpadnie nam w oko trafi niesamowita woń kurczaka. Mężczyźni przecież lubią polować na takie chrupiące kąski do schrupania, teraz masz więc szansę obudzić w nich pierwotny instynkt.

