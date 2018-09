Brytyjka wyłudziła 80 tys. funtów z zasiłków, ale zamiast poddać się karze pojechała na Teneryfę

Brytyjka Nicola Alcock przez pięć lat pobierała zasiłek na dziecko oraz zasiłek mieszkaniowy. Twierdziła, że jest samotną matką, ale okazało się, że było to kłamstwo.

41-letnia Nicola Alcock przez pięć lat pobierała zasiłki, które przysługiwały jej z tytułu bycia samotną matką. Jednak w końcu wyszło na jaw, że kobieta owszem - jest matką, ale bynajmniej nie samotną. W ciągu pięciu lat oszukała państwo na 80 tys. funtów, które pobrała w postaci zasiłków na dziecko oraz zasiłków mieszkaniowych.

Alcock przyznała się przed sądem do oszustwa, które popełniła między grudniem 2008, a kwietniem 2015 roku i została skazana przez sąd w Burnley na osiem miesięcy więzienia - w zawieszeniu na 2 lata oraz na 150 godzin prac społecznych. Przed sądem twierdziła, że jest bezrobotna i nie ma pieniędzy czym przekonała sąd do zmniejszenia jej kary finansowej z 220 funtów do zaledwie 40. Jednak wszystkie kłamstwa kobiety zostały ujawnione po tym jak wyszło na jaw, że kobieta działa w organizacji opiekującej się psami. Reklamowała w niej swoje usługi opieki nad zwierzętami, których właściciele wyjeżdżają w domu opisując jak bardzo szczęśliwe jest jej małżeństwo i życie rodzinne.

Ministerstwo Pracy i Emerytur zostało zaalarmowane po tym jak na stronie organizacji, w której działa Alcock - Barking Mad znalazło się jej zdjęcie oraz opis, w którym kobieta twierdzi, że wiedzie szczęśliwe życie w Earby w hrabstwie Lancashire u boku swojego męża Gerarda Thorntona.

"Jestem dumna, że reprezentuje Barking Mad w Keighley oraz w okolicznych miejscowościach. Mieszkam w Earby z mężem oraz dwójką dzieci" - napisała Alcock.

Śledztwo ujawniło, że kobieta poślubiła Thorntona w 2008 roku, ale "przypadkiem" zapomniała poinformować o tym fakcie władze. Mimo tak przytłaczających dowodów, kobieta nadal zaprzeczała, że jest zamężna i przyznała się do małżeństwa dopiero, gdy pokazano jej akt ślubu. Kalkulacje pokazały, że w ciągu 5 lat swojego oszustwa pobrała w sumie ponad 81 tys. funtów. Co prawda składając w 2016 roku wniosek o zasiłek faktycznie nie była zamężna, ale już dwa lata później wzięła ślub ze swoim obecnym mężem.

Co ciekawe kobieta została aresztowana kilka tygodni temu, gdy wróciła z Teneryfy. Przed sądem tłumaczyła się, że wyjechała do Hiszpanii, żeby zbierać pieniądze. Sąd skazał ją na razie na 4 miesiące więzienia za naruszenie zasad zawieszenia kary.