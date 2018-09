Nauczycielka angielskiego nie otrzymała brytyjskiej wizy, ponieważ jej angielski spełniał standardów

Pochodząca z Meksyku nauczycielka nie otrzymała brytyjskiej wizy, ponieważ urząd stwierdził, że jej znajomość angielskiego nie jest wystarczająca.

Alejandra Santiago aplikowała o brytyjską wizę, a właściwie o pozwolenie na osiedlenie się w marcu tego roku, ponieważ chciała wziąć ślub ze swoim brytyjskim narzeczonym, Petem O'Hare w tym miesiącu. Jednak 36-latka musiała wracać do Meksyku, żeby tam ubiegać się o przyznanie pozwolenia na osiedlenie się. Historia ta nie kończy się niestety "happy endem", ponieważ kobieta usłyszała, że test z języka angielskiego, który napisała "nie poświadcza, że zna dostatecznie język, aby się osiedlić".

Prawnik pary twierdzi, że pani Santiago, która w październiku 2017 roku zdała międzynarodowy test z języka angielskiego (IELTS) i otrzymała odpowiedni certyfikat poświadczający jej znajomość języka, spełniła wszystkie potrzebne warunki.

"Nie ma żadnych legalnych przeciwwskazań, aby pani Santiago otrzymała zezwolenie" - powiedział prawnik pary.

36-letnia Meksykanka studiowała najpierw w Dublinie, gdzie poznała swojego narzeczonego, a wcześniej przez rok uczyła angielskiego w Chinach. Teraz od kwietnia tego roku nie może zobaczyć swojego narzeczonego. Para czekała już 5 miesięcy na decyzję w jej sprawie, co jest o trzy miesiące dłużej od czasu przysługującego na odpowiedź Home Office w takich przypadkach.

"To jest niedorzeczne. Nasz prawnik twierdzi, że to była jasna aplikacja. Wszystko wskazuje na to, że w Home Office panuje duża niekompetencja wśród osób, które zajmują się przyznawaniem wiz. To jest po prostu mało skuteczne i bardzo stresujące dla nas. A trzeba przyznać, że brytyjska wiza nie jest tania, ponieważ kosztowała nas 1777 funtów i na dodatek musieliśmy opłacić prawnika" - powiedział narzeczony Meksykanki, Pete O"Hare.

Przy składaniu aplikacji para usłyszała, że odpowiedź nadejdzie w ciągu trzech miesięcy. W tym czasie zdążyli już zacząć organizować wesele.

"Zaprosiliśmy już osoby na wesele, w tym rodzinę Alejandry, której zarezerwowaliśmy loty z Meksyku, żeby mogli być na weselu".

W liście otrzymanym od Home Office napisane jest, że spełnia wszystkie warunki, ale poziom znajomości języka angielskiego jest niewystarczający. Co ciekawe certyfikat IELTS jest uznawany przez Home Office więc nie wiadomo dlaczego urząd zakwestionował znajomość języka angielskiego Alejandry. Rzecznik Home Office twierdzi, że aplikacja została odrzucona, ponieważ nie spełniała wszystkich wymogów.

"Wszystkie aplikacje składane do Home Office są traktowane i rozpatrywane indywidualnie pod kątem zgody z naszym prawem imigracyjnym" - powiedział rzecznik Home Office.