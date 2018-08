Brytyjczyk próbował zaatakować Polaków kwasem w Stratford, jednak obezwładnili oni napastnika

Brytyjczyk usiłował zaatakować grupkę Polaków kwasem, jednak nasi rodacy szybko obezwładnili napastnika i sami wymierzyli mu sprawiedliwość.

Dramatyczne wydarzenia zostały nagrane na wideo. Widać na nim mężczyznę leżącego na ziemi i otoczonego przez innych mężczyzn, z których jeden bije go i kopie. Świadkowie zdarzenia mówią, że miał on na sobie maskę, a w ręku trzymał nóż. Twierdzą też, że osobnik w masce tuż przed atakiem na Polaków sięgnął ręką do kieszeni i wyciągnął butelkę, której zawartością próbował oblać otaczających go Polaków.

Do wszystkiego doszło niedaleko stacji kolejowej Maryland w Stratford około godziny 1:30 we wtorek. Film został opublikowany na Facebooku z podpisem: "Sprawiedliwości stało się zadość".

"Ta żałosna namiastka człowieka dostała to, na co zasłużyła po tym, jak sama chciała zaatakować kogoś kwasem" - powiedział świadek całego zdarzenia.

Świadek dokładnie opisał całą sytuację, ponieważ w tamtym czasie przebywał w pracy w pobliskim supermarkecie. Mężczyzna w masce podjechał na rowerze do trzech Polaków i zapytał ich o drobne. Kiedy odmówili, to stał się agresywny. Następnie zsiadł z roweru i natychmiast sięgnął ręką do kieszeni, wyjął butelkę z jakimś płynem i zaczął go rozlewać celując w trzech Polaków.

Jednak okazało się, że Brytyjczyk nie mógł gorzej trafić, ponieważ Polacy szybko otoczyli go i przeszli do ofensywy.

"Jeden z Polaków szybko wytrącił mu butelkę z ręki i wyrzucił ją. Trochę późno wyjąłem telefon, ale najważniejsze sceny zdążyłem nagrać. Polacy szybko otoczyli tego mężczyznę i zaczęli go atakować, kopać i bić przez dobrą minutę. Gdy wstał, to sięgnął do drugiej kieszeni, z której wyjął nóż i wskoczył na rower i szybko odjechał.