Liam Neeson wystąpił w spocie o Bitwie Warszawskiej. "Cud nad Wisłą" ma trafić do mieszkańców Europy Zachodniej i USA

Znany na całym świecie aktor, Liam Neeson wziął udział w spocie przygotowanym przez Polską Fundację Narodową. Gwiazdor mówił o znaczeniu zwycięskiej dla Polaków Bitwy Warszawskiej, dzięki której Polacy powstrzymali pochód armii czerwonej na zachód Europy.

"15 sierpnia obchodzimy rocznicę Bitwy Warszawskiej, pierwszego wielkiego zwycięstwa wolnego świata nad komunizmem. Polacy nazywają to zwycięstwo "Cudem nad Wisłą". Jeszcze i dziś, 98 lat po bitwie, wydaje się to cudem. Polska, która dopiero co odzyskała niepodległość, stanęła wobec potężnego wroga. Włodzimierz Lenin chętnie rozszerzyłby bolszewicką rewolucję poza granice Rosji. Był przekonany, że historia jest po jego stronie, a Armia Czerwona jest niezwyciężona. Ale został zatrzymany" - mówi w filmie Neeson.

Aktor wspomina też o udziale w Bitwie Warszawskiej ochotników ze Stanów Zjednoczonych, którzy walcząc z bolszewikami chcieli "zwrócić dług", jaki USA zaciągnęło u Polaków, którzy brali udział w walkach o niepodległość Ameryki w 1772 roku.

"Cud nad Wisłą ocalił płomień wolności dla kolejnego pokolenia i dał ludziom w Polsce siłę dzięki, której przez pół wieku opierali się totalitaryzmowi i nigdy się nie poddali" - mówi na koniec Neeson.

Bitwa Warszawska błędnie nazywana też "Cudem nad Wisłą" znajduje się w zestawieniu dziesięciu najważniejszych bitew w historii ludzkości. Była o tyle ważna, że dzięki jej wygraniu Polacy uchronili resztę Europy od fali bolszewików, którzy mieli zamiar rozszerzyć swoją rewolucję na cały kontynent. Zwycięstwo uniemożliwiło im te zamiary.

Polska Fundacja Narodowa napisała w komunikacie, że spot ma na celu dotarcie z informacją o Bitwie Warszawskiej do obywateli USA oraz Europy Zachodniej oraz zwiększenie ich świadomości o tych wydarzeniach.

Kampania z udziałem Pana Neesona jest kierowana przede wszystkim do odbiorców w USA i Europy Zachodniej. Liam Neeson jest osobą znaną, rozpoznawalną i cieszącą się dobrą opinią. Polskiej Fundacji Narodowej zależy, by właśnie tego typu osoby mówiły o ważnych dla Polaków momentach z naszej historii i ich wpływie na losy świata. Dzięki temu nasz przekaz jest zrozumiały i dociera tam, gdzie najbardziej nam zależy" - powiedział Filip Rdesiński, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Wielkie zasługi w Bitwie Warszawskiej miał nie tylko dowódca polskiej armii - Marszałek Piłsudski, ale także generał Rozwadowski, jak również polscy radiotelegrafiści, którym udało się przychwycić rosyjskie depesze. Dzięki temu dowództwo polskie doskonale wiedziało o ruchach nieprzyjaciela. W bitwie brała udział także armia Ukraińskiej Republiki Ludowej pod dowództwem Mychajła Omelianowicza-Pawlenki.