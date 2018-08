Brak umowy handlowej z Unią Europejską może być pozytywny dla Wielkiej Brytanii, twierdzą ekonomiści

Okazuje się, że brak umowy handlowej z Unią Europejską może sprawić, że gospodarka brytyjska urośnie w siłę. Jednak rząd musi się odpowiednio do tego przygotować.

Badania prowadzone przez byłego profesora Harvardu, Michaela Burrage'a ujawniają, że kraje nieposiadające umowy handlowej z Unią Europejską i polegające na przepisach oraz taryfach Światowej Organizacji Handlu (WTO), radzą sobie lepiej niż ich rywale, którzy posiadają takową umowę. Jednakże, aby system ten został prawidłowo wdrożony, rząd musi odpowiednio się przygotować i upewnić się, że łańcuch dostaw nie zostanie przerwany, a wymiana handlowa będzie się odbywała przy minimalnych zakłóceniach.

Badania prof. Burrage'a zdają się potwierdzać fakt, że Wielka Brytania coraz poważniej myśli o wyjściu z Unii Europejskiej bez umowy. Potwierdzają to także badania ekonomistów z grupy "Economists for Free Trade", które pokazują, że ministerstwo skarbu może zarobić nawet 80 mld funtów rocznie dzięki stosowaniu przepisów WTO. Jeśli faktycznie doszłoby do takiej sytuacji, to Wielka Brytania zatrzymałaby dodatkowo 38 mld funtów, które przeznaczone są na zapłacenie "rachunku" dla Unii Europejskiej za wyjście z jej grona.

Przepisy WTO dają Wielkiej Brytanii szansę na podpisanie atrakcyjnych umów o wolnym handlu z państwami całego świata. Burrage wskazał, że w latach 1993 - 2015 eksport Wielkiej Brytanii do krajów spoza Unii Europejskiej wzrósł o 2,9 proc. W tym samym okresie wzrost eksportu do krajów Unii wyniósł 0,9 proc. oraz 1 proc. do krajów posiadających umowę handlową z Unią Europejską. To właśnie według ekonomistów jest "najlepszą opcją dla Wielkiej Brytanii".

"Premier May może spełnić obietnice złożone w Lancaster House bez większego problemu. Dzięki temu pozycja negocjacyjna Wielkiej Brytanii będzie lepsza niż teraz. Nie będzie potrzeby zawierania nowych porozumień w sprawach płacenia Unii Europejskiej oprócz tych, które zostały podpisane wcześniej" - powiedział Michael Burrage.

Jednak Wielka Brytania będzie musiała podpisać pewne umowy z Unią Europejską, ponieważ nawet stosując przepisy WTO będzie musiała mieć nawiązane stosunki formalne ze Wspólnotą. W przeciwnym przypadku wymiana handlowa może zostać zakłócona.