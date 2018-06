Brak paliw i lekarstw, wojsko racjonujące wodę - "Sunday Times" ujawnia tajny rządowy raport dot. skutków "twardego Brexitu"

W minioną niedzielę na łamach "The Sunday Times" opublikowano szczegóły tajnej rządowej analizy przygotowanej na potrzeby "czarnego scenariusza" w kwestii Brexitu. Jeśli Wielka Brytania opuściłaby Unię Europejską bez wypracowanego porozumienia to skutki dla kraju byłyby iście katastrofalne.

Dziennikarze "The Sunday Times" dotarli do tajnego raportu rządowego, w którym opisano ewentualne skutki Brexitu w wypadku, gdyby Bruksela nie dogadała się z Londynem w kwestii dalszych relacji. Miał on zostać przygotowany przez wysokiej rangi urzędników służby cywilnej w ministerstwach ds. wyjścia z Unii Europejskiej, zdrowia i transportu. Prace nad nim miał zlecić sam David Davis, minister odpowiedzialny za Brexit.

W sumie przygotowano trzy ewentualne scenariusze - najgorszy z nich określono wprost "armageddonem". "W drugim najgorszym z możliwych scenariuszy, a więc nie w tym najbardziej pesymistycznym, port w Dover upada już pierwszego dnia. Supermarkety w Kornwalii i Szkocji w ciągu kilku następnych dni wyprzedają wszystkie zapasy jedzenia, a szpitale w przeciągu dwóch tygodniu mają poważne niedobory lekarstw" - to cytat ze źródła, na które powołuje się "Times".

Po dwóch tygodniach o opuszczenie struktur unijnych zaczęły by pojawiać się problemy z dostępnością paliwa, a wojsko musiałoby zająć się dostarczeniem i (być może!) racjonowanie żywności. Rozmówca "Timesa" zastrzegła, że pełna treść dokumentu miała być tak wstrząsająac, że udostępniono ją jedynie kilku najważniejszych ministrom i obecnie jest przechowywana w sejfie.

Przedstawiciel brytyjskiego departamentu odpowiedzialnego za Brexit potwierdził, że dyskusje na temat konsekwencji "twardego Brexitu" miały miejsce, ale zaprzeczył, że wypracowano plan nazwany przez wyspiarskie media "doomsday scenario".

Warto przypomnieć, że swego czasu premier Theresa May zapewniała, że "brak porozumienia jest lepszy od złego porozumienia", dając w ten sposób odpór konserwatywnemu skrzydłu Partii Konserwatywnej skłonnemu dopuścić do "twardego Brexitu". Rozstanie się z Unią bez ustalenia dalszych reguł dotyczących stosunków ekonomicznych oznaczałoby powrót do wymiany handlowej na warunkach określonych przez Światową Organizację Handlu (WTO).

Kolejny unijny szczyt poświęcony między innymi negocjacjom dotyczący Brexitu zaplanowano na 28 czerwca.