Theresa May żąda od UE, aby zaangażowała się bardziej konstruktywnie w negocjacje

Premier Wielkiej Brytanii, która od wielu miesięcy opiera się na haśle: „Brexit means Brexit” (Brexit oznacza Brexit) w swojej strategii dotyczącej umowy w sprawie wyjścia z UE zaapelowała do negocjatorów unijnych, aby podeszli do negocjacji bardziej konstruktywnie.

Po ubiegłotygodniowym ostrym ataku czołowego negocjatora Brukseli, Michela Barniera, który pouczył brytyjski rząd, aby „zmierzył się z rzeczywistością” odnośnie Brexitu oraz ostrzegł Theresę May, że osiągnięcie porozumienia w negocjacjach nie będzie możliwe, jeśli Wielka Brytania nie zgodzi się na przyszłą jurysdykcję europejskich sądów, przyszedł czas na ripostę brytyjskiej premier.

Mocne słowa Barniera: Nie będzie umowy ani okresu przejściowego, jeśli nie zaakceptujecie jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Twierdzi ona, że unijni oficjele przypuścili druzgocący atak na negocjacyjną pozycję Wielkiej Brytanii i zaapelowała, aby zdobyli się na bardziej konstruktywne podejście. Rzecznik Theresy May powiedział: „Musimy podejść do tych dyskusji mając przede wszystkim na względzie dobro naszych obywateli. Oznacza to skupienie się na konstruktywnych rozmowach w pokoju negocjacyjnym. Musimy także być konstruktywni poza pokojem rozmów, co z kolei oznacza, że musimy wystrzegać się sloganów i negatywnych anonimowych informacji”.

Niestety strona brytyjska od samego rozpoczęcia negocjacji z Brukselą spotyka się z ostrą krytyką dotyczącą braku konkretów w swoich deklaracjach dotyczących umowy wyjścia z UE. Krytycy twierdzą, że bardzo często to właśnie strona brytyjska ucieka się do pustych haseł w temacie przyszłych relacji z Unią, chociażby przyszłości imigrantów z UE po Brexicie.

Theresa May nie ma żadnego planu w przypadku braku umowy z UE w sprawie Brexitu