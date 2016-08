Bolton: Trwa pościg za przestępcą seksualnym! Policja prosi o pomoc w jego ujęciu NEWS

Policja w Bolton opublikowała wizerunek mężczyzny, który w sobotę 6 sierpnia dopuścił się napaści seksualnej w stosunku do dwójki ludzi. Trwają poszukiwania sprawcy, a funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkich mieszkańców Boltonu, którzy mogli mieć kontakt z napastnikiem.

Do napaści seksualnych doszło w sobotę 6 sierpnia, w okolicy godziny 1 w nocy. 20-parolatek najpierw obnażył się przed 52-letnim mężczyzną na przystanku autobusowym na ulicy Great Moor Street, a następnie zaatakował on młodą kobietę. W przypadku 52-latka nie doszło do żadnego kontaktu fizycznego, ponieważ mężczyzna kazał się 20-latkowi „odwalić”, natomiast kobieta została potraktowana przez napastnika znacznie gorzej. Przestępca zaszedł ją od tyłu, a później dotykał ją w miejscach intymnych i napastliwie wykonywał ruchy kopulacyjne.

Ofiary opisały sprawcę jako młodego mężczyznę pochodzenia azjatyckiego, o bardzo dziecinnej twarzy i krótkich włosach koloru czarnego. Napastnik miał 167 cm wzrostu i był szczupłej budowy. W chwili popełnienia przestępstwa mężczyzna miał na sobie szarą bluzę, czarną kurkę zapinaną na zamek i czarne dresowe spodnie z dwoma białymi paskami na każdej z nogawek.

Osoby, które były świadkami zdarzenia albo które być może widziały napastnika w okresie po incydencie, proszone są o kontakt z policją pod numerem 101 (należy powiedzieć, że chodzi o zdarzenie nr 280 z dnia 6 sierpnia 2016 r.). Można też zadzwonić pod anonimowy numer Crimestoppers – 0800 555 111.

