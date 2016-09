Bohaterski Polak potrafił zachować zimną krew i uratował życie Irlandczykowi

Mieszkający i pracujący w miejscowości Kilkenny, Michał Mokrzycki uratował życie Irlandczykowi, który miał zawał serca.

Wszystko działo się w czwartek wieczorem w jednym z barów w Kilkenny. Jeden z klientów, Mick Gahan nagle upadł na podłogę. Reakcja polskiego barmana była natychmiastowa.



W mgnieniu oka rozpoczął reanimację Micka, który miał typowe objawy zawału serca. Podczas masażu serca Michał słyszał dźwięk trzeszczących żeber i jak wspomina, bał się, czy wszystko robi tak, jak powinien, ponieważ nie chciał przy reanimacji uszkodzić poszkodowanego.

„Pomyślałem sobie, że mogę go przecież zabić” – wspomina Michał. Wszystko jednak skończyło się dobrze, ponieważ Mick nadal jest wśród żywych. Po akcji ratowniczej Irlandczyk został odwieziony do szpitala, gdzie leżał w śpiączce przez następne 4 dni. „Nigdy nie zapomnę tego dnia oraz tego, że Michał przywrócił mojemu synowi życie’ – powiedziała po wybudzeniu się Gahana ze śpiączki jego mama.

Okoliczności, w których nastąpił powrót akcji serca są bardzo rzadkie w przypadku zawału serca, ponieważ tylko 2 proc. osób, które go przechodzą, udaje się uratować poza szpitalem. Zarówno Mick i Michał mieli więc duże szczęście.



Po wybudzeniu i dojściu do siebie pacjent spotkał się z Michałem, by mu osobiście podziękować. Gdy dowiedział się o tym, że Michał jest Polakiem, postanowił mu wręczyć vouchery na lot do Polski, by ten mógł się zobaczyć ze swoją rodziną.