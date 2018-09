Barnsley: Kobieta rzuciła się z nożem kuchennym na przechodniów! Świadkowie mówią, że krzyczała w języku arabskim

Fot. Twitter

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy miasta Barnsley, którzy wybrali się do centrum miasta na zakupy. Z niewiadomych jeszcze przyczyn zostali oni zaatakowani przez uzbrojoną w nóż kuchenny kobietę. Napastniczka, biegając szaleńczo po mieście, miała krzyczeć do przechodniów w języku arabskim.

Do incydentu doszło w sobotę rano, gdy mieszkańcy miasta Barnsley tłumnie wyruszyli na zakupy i w poszukiwaniu śniadania. Około godziny 8:30 przypadkowych przechodniów zaatakowała kobieta uzbrojona w długi nóż kuchenny. Napastniczka zdołała jednak zranić tylko jednego mężczyznę, który z niegroźnymi ranami ciętymi szybko trafił do szpitala.

Funkcjonariusze South Yorkshire Police ujęli kobietę w kilkanaście minut po otrzymaniu zgłoszenia, a sklepy, które w trakcie ataku wpuściły do środka przerażonych przechodniów, zostały otwarte niecałą godzinę później. Świadkowie zdarzenia zeznali jednak, że incydent wielu z nich mocno wystraszył. - Market został natychmiast zamknięty, tak żeby napastnik nie mógł się tam dostać. Moja menedżerka była sparaliżowana strachem. Ja bałem się o moich pracowników. Menedżerka powiedziała, że nigdy w życiu tak się nie bała – wyznał na łamach dziennika „Daily Mirror” Lee Bailey, właściciel lokalnej kawiarni Baileys Cafe.

Police forensics on the scene in #Barnsley. @syptweet have cordoned off several places in town centre. 1 person arrested after reports of a stabbing. A man suffered minor injuries. Police trying to work out if it was an isolated incident. @BBCLookNorthpic.twitter.com/mJSIotQTf3 — Mark Ansell (@MarkAnsell) 8 września 2018

#Barnsley market stall holder Abdul has told me he confronted a woman wielding a foot long kitchen knife while shouting “kill, kill, kill”. He says he convinced her to put down the knife after she threatened him with it. @BBCLookNorthpic.twitter.com/NvUVjnci3I — Mark Ansell (@MarkAnsell) 8 września 2018

Wiemy już, że zatrzymana przez South Yorkshire Police to 28-letnia Ayaan Ali z Isleworth (Middlesex). W oświadczeniu policji czytamy jednak, że nie ma na razie żadnych przesłanek, które wskazywałyby, iż kobieta działała w grupie. Ze wstępnych dowodów zebranych przez funkcjonariuszy wynika, iż był to pojedynczy incydent.