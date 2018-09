Kobieta nabrała męża mówiąc, że wygrała na loterii po czym... naprawdę wygrała!

Brytyjka, Charlotte Peart postanowiła zrobić mężowi kawał i powiedziała mu, że wygrała główną nagrodę na loterii. Jednak później sama musiała być zdziwiona, gdy okazało się, że faktycznie wygrała.

Takiego szczęścia, jakie miała Brytyjka, Charlotte Peart można pozazdrościć. Kobieta chciała zrobić swojemu mężowi kawał mówiąc, że wygrała na loterii 250 tys. funtów. 3 tygodnie później kobieta nadała los na loterii i wygrała w rzeczywistości, ale 4 razy więcej niż mówiła wcześniej swojemu mężowi, Danielowi.

Gdy dzwoniła do męża do pracy obwieszczając mu wiadomość o wygranej 1 mln funtów, mężczyzna pomyślał, że to kolejny żart ze strony żony i tym razem już jej nie uwierzył. Powiedział jej tylko: "Nie mogę teraz rozmawiać i odłożył słuchawkę" pokazując dobitnie swój sceptycyzm.

Charlotte wysłała mężowi zdjęcie zwycięskiego losu, który kupiła za ostatnie 1,5 funta, które wtedy miała przy sobie.

"Nie mógł w ogóle mi uwierzyć, bo to było kompletne szaleństwo" - powiedziała Charlotte, gdy świętowała wygraną razem z mężem.

Daniel przyznał, że był przekonany, że telefon jego żony jest kolejnym żartem, ponieważ kobieta często robi mu podobne dowcipy, do czego zdążył się już przyzwyczaić. Para, która mieszka w Whittlesey planuje teraz kupić większy dom, w którym każde z ich dzieci miałoby osobny pokój.

"Najlepsze z tej wygranej jest to, że będziemy mogli spędzać ze sobą teraz więcej czasu i nie będziemy musieli martwić się o przyszłość naszej rodziny, ponieważ od tej chwili jest ona zabezpieczona" - powiedział Daniel.