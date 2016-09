Alert pogodowy: Sztorm “Ian” uderzy w Wyspy Brytyjskie w ten weekend!

Sztorm nazwany przez meteorologów „Ian” nieoczekiwanie zmienił swój kurs i teraz kieruje się ku Wyspom Brytyjskim. W ten weekend mieszkańców Wielkiej Brytanii czekają gwałtowne burze i ulewy!

Pierwsze doniesienia meteorologów mówiły, że „Ian” kieruje się ku wschodniemu wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, jednak ostatnie raporty mówią o zmianie kierunku. Za sprawą wiatru wiejącego ponad 100 km/h „Ian” kieruje się teraz na północny wschód. Na Wyspy Brytyjskie ma dotrzeć w ten weekend powodując porywiste wiatry, ulewy i niespotykane o tej porze roku wysokie temperatury połączone z gwałtownymi burzami.

Front atmosferyczny, który utworzył się około 1600 km od wybrzeży Bermudów kieruje się obecnie w stronę Florydy podążając za huraganem „Hermine”, który uderzył w południowowschodnie wybrzeże USA w zeszłym tygodniu.

Gorąco, jak w piekle – Londyn czekają REKORDOWE upały we wrześniu

Jednak w odróżnieniu od niego ostatnie modele pogodowe pokazują, że masy powietrza wiejące od strony USA skierują „Iana” w stronę Europy. Zaburzy to proces formowania się burz, jednak to, co zostanie z „Iana” uderzy z całym swoim impetem w Wielką Brytanię w niedzielę. Oprócz porywistych wiatrów i deszczu „Ian” przyciągnie również gorące powietrze z południa powodując wysokie temperatury niespotykane o tej porze roku w Wielkiej Brytanii.

Już teraz temperatury na Wyspach są średnio o 18 stopni wyższe niż normalnie o tej porze roku. Jest to spowodowane wyżem atmosferycznym, który niesie ze sobą masy ciepłego powietrza znad Oceanu Atlantyckiego.