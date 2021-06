Żywność w UK zyska nowe etykiety dotyczące „oceny ekologicznej”? Na Wyspach rusza wyjątkowy program pilotażowy

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii rusza program pilotażowy, w ramach którego żywność otrzyma nowe etykiety informujące o ich „wartości ekologicznej”. Dzięki etykietom klienci będą wiedzieli, na ile wyprodukowanie danej żywności przyczyniło się do dewastacji środowiska naturalnego albo na ile było ono dla środowiska przyjazne.

Nowy „system sygnalizacji świetlnej”, wprowadzony na opakowaniach żywności i napojów, ma umożliwić konsumentom dokonywanie wyborów bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego. Pilotażowy program został opracowany przez wspieraną przez rząd, organizację non-profit Foundation Earth i jest on popierany przez takich gigantów przemysłu spożywczego jak Nestlé, Marks & Spencer, Sainsbury's, Co-op i Costa Coffee. Program zostanie uruchomiony jesienią i wówczas pewna liczba produktów spożywczych i napojów zostanie opatrzona z przodu opakowania tzw. znakiem „oceny ekologicznej”. Znak ten będzie informował klientów o wpływie wyprodukowania artykułu żywnościowego lub napoju na środowisko i umożliwi im wybranie towarów o „niskim śladzie węglowym”, pochodzących od dostawców, którym zależy na zrównoważonym rozwoju.

Produkcja żywności

Produkcja żywności w znacznym stopniu przyczynia się do emisji dwutlenku węgla i utraty różnorodności biologicznej. Międzyrządowy zespół ONZ ds. zmian klimatu szacuje, że przemysł spożywczy jest odpowiedzialny za emisję nawet 37 proc. gazów cieplarnianych, a także alarmuje, że bez jakiejkolwiek interwencji udział ten wzrośnie prawdopodobnie do 30 proc. do 2050 r. ze względu na wzrost liczby ludności. I to właśnie dlatego organizacja Foundation Earth postanowiła włączyć klientów w walkę z globalnym ociepleniem poprzez wybór produktów żywnościowych bardziej przyjaznych środowisku.

Od jesieni część artykułów żywnościowych i napojów ma być oznaczona literami od „A” do „G” i różnymi kolorami. Zielona etykieta będzie oznaczać, że wyprodukowanie danego artykułu było przyjazne dla środowiska, natomiast etykieta czerwona będzie informować, że produkcja mocno środowisko obciążyła. Kolory będą nadawane poszczególnym produktom zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez naukowców z Uniwersytetu Oxfordzkiego i World Wide Fund for Nature.