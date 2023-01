Żywność notuje rekordowe podwyżki cen. Które produkty zdrożały najbardziej?

Koszty utrzymania w Wielkiej Brytanii gwałtownie rosną od początku 2021 roku, a w październiku 2022 roku padł w tym względzie absolutny rekord, gdy inflacja osiągnęła oszałamiający, najwyższy od 41 lat poziom - 11,1 proc. Jednak ogólny wskaźnik cen towarów i usług to jeszcze nic w porównaniu do inflacji cen żywności, która w zeszłym miesiącu wyniosła 16,9 proc. Które produkty zdrożały na półkach sklepowych najbardziej i o ile?

Inflacja cen żywności dużo wyższa niż ogólny wskaźnik inflacji

W dniu wczorajszym the Office for National Statistics (ONS) opublikowała dane dotyczące inflacji za grudzień 2022 roku. Okazuje się, że wzrost cen dóbr i usług w brytyjskiej gospodarce nieco wyhamował, a indeks cen konsumpcyjnych CPI, czyli główny miernik inflacji, spadł w zeszłym miesiącu do 10,5 proc. - z 10,7 proc. w listopadzie. Spadek inflacji był w głównej mierze zasługą spadających cen paliw. Niestety jednak ceny żywności kształtują się nieco inaczej niż wiele dóbr i usług, których ceny akurat są w stanie jakoś wyhamować. Najnowsze dane pokazują, że w ciągu 12 miesięcy do grudnia 2022 r. żywność zdrożała ogółem o 16,9 proc. I jest to prawdziwy rekord, choć należy zauważyć, że ceny żywności i napojów łącznie poszybowały o 15 proc. rok do roku.







Co w sklepach zdrożało najbardziej?

Jeśli chodzi o konkretne produkty spożywcze, które w Wielkiej Brytanii zdrożały najbardziej, to znalazły się wśród nich m.in. masło, mleko, ser, mięso, artykuły piekarnicze, woda, a także wyroby piekarnicze takie jak ciasto francuskie z nadzieniem czy quiche. Największe wzrosty odnotowały masło i mleko, które w niektórych sklepach podrożały niemal dwukrotnie. Na przykład Utterly Butterly zdrożało z £1 do £1,95 w kilku supermarketach, a mleko Waitrose Duchy Organic Homogenised Semi-Skimmed Milk zdrożało o 87,1 proc. - z 65 p do £1,22.

Kolejnym produktem, który spędza sen z powiek konsumentom w UK jest ser, którego cena podwyższyła się średnio o 22,3 proc. Ale tu padają także swoiste rekordy – na przykład ser Creamfields French Brie w Tesco podrożał o 81,6 proc. - z £1 do £2,88.

Poniżej prezentujemy Wam wybrane produkty i wzrost ich ceny w stosunku do zeszłego roku:

Mleko o niskiej zawartości tłuszczu – 46 proc.

Oliwa z oliwek – 39,5 proc.

Mleko pełne – 38,5 proc.

Cukier – 38,5 proc.

Sery i twarogi – 32,6 proc.

Masło – 29,3 proc.

Produkty makaronowe i kuskus – 29,1 proc.

Jajka – 28,9 proc.

Margaryna i inne tłuszcze roślinne – 24,2proc.

Dżemy, marmolady i miody – 24,2 proc.

Sosy, przyprawy, sól, przyprawy korzenne i zioła kulinarne – 22,8 proc.

Dania gotowe – 21,7 proc.

Chleb – 20,5 proc.

Wieprzowina – 19proc.

Drób – 18,7 proc.

Mrożone owoce morza – 18,4 proc.

Lody – 18 proc.

Jogurt – 17,6 proc.

Ziemniaki – 17,5 proc.

Świeże lub schłodzone ryby – 16,3 proc.

Chipsy – 14,1 proc.

Pizza i quiche – 13,2 proc.

Czekolada – 10,7 proc.

Ryż - 9,7 proc.

Płatki śniadaniowe i pozostałe produkty zbożowe – 9,5 proc.

Wyroby cukiernicze – 6,6 proc.

Świeże lub schłodzone owoce – 6,4 proc.

Suszone owoce i orzechy – 5 proc.

Eksperci Which? również nie mają dobrych wieści w zakresie inflacji

Drastyczne podwyżki cen żywności potwierdzają także ankieterzy Which?, którzy opierają się na własnych badaniach w terenie. Według nich mleko podrożało o 26,3 proc., a wyroby piekarnicze o około 18 – 19 proc.

W rozmowie z BBC były wiceprezes Banku Anglii, Sir John Gieve powiedział, że Bank Anglii prognozuje spadek stopy inflacji do poziomu 5 proc. do końca 2023 roku, ale nie jest to oczywiście aż tak pewne.

Co leży u podłoża inflacji?

U podłoża tak wysokiego poziomu inflacji leżą przede wszystkim dwa czynniki - koniec pandemii koronawirusa i wojna na Ukrainie. Zakończenie pandemii i ponowne otwarcie się gospodarek doprowadziło do nagłej eksplozji globalnego popytu, natomiast wojna na Ukrainie, która trwa już blisko od roku, w sposób drastyczny wpłynęła na globalne ceny energii. W październiku zeszłego roku inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 41 lat – 11,1 proc. Eksperci Biura ds. Odpowiedzialności Budżetowej (ang. the Office for Budget Responsibility) stwierdzili, że tak duży wzrost cen towarów i usług w UK oznacza największy spadek poziomu życia w historii kraju, a sytuacja ta utrzyma się do końca 2024 roku. Niedawno the Office for National Statistics podało także, że płace realne spadły o 2,6 proc. rocznie w okresie od września do listopada.

Bank Anglii zapewne po raz kolejny podniesie swoją główną stopę procentową – tym razem o 0,5 pkt proc. do 4 proc. Czy tak się stanie, dowiemy się po spotkaniu członków Komitetu Polityki Pieniężnej (ang Monetary Policy Committee), które odbędzie się na początku przyszłego miesiąca.

