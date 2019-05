Zyski Ryanaira spadły o blisko 30 proc.! Czy zanosi się na podwyżki cen lotów?

Fot. Getty

Zyski największej taniej linii lotniczej Ryanair spadły w zeszłym roku o 30 proc. Mimo to irlandzki przewoźnik nadal pozostaje jedną z najbardziej konkurencyjnych linii lotniczych w Europie, która... „ostrożnie” podchodzi do podwyżek cen biletów.

Zyski Ryanaira rzeczywiście zmniejszyły się w okresie od marca 2018 do marca 2019 r. o 30 proc., ale... to wcale nie oznacza, że linia lotnicza źle radzi sobie finansowo. Ogółem irlandzki przewoźnik zarobił w zeszłym roku na czysto powyżej €1mld (£880mln), pozostawiając tym samym w tyle wiele europejskich linii lotniczych. Dzięki zwiększeniu się liczby pasażerów o 7 proc., do 139 mln, Ryanair zarobił średnio na każdym pasażerze £6,33.

Na niższe, niż przewidywane, zyski Ryanaira, wpływ miały przede wszystkim niższe ceny biletów lotniczych, rosnące płace pilotów oraz personelu pokładowego, a także regularne w zeszłym roku strajki kontrolerów lotów. Średnia cena biletu na lot samolotem Ryanair wyniosła w zeszłym roku €37 (£32), czyli o 6 proc. mniej, niż w roku poprzednim. Podsumowując ostatni rok Ryanair zapowiedział jednak, że bardzo „ostrożnie” podchodzi do ewentualnych tegorocznych podwyżek cen biletów, a to przede wszystkim z uwagi na dużą konkurencję w sektorze transportu lotniczego.

Linia Ryanair zaznaczyła także, że zakupione przez nią samoloty Boeing 737 Max zostaną wprowadzone do użytku najwcześniej w październiku tego roku. Modele Boeing 737 Max zostały uziemione w marcu z uwagi na dwie katastrofy - linii lotniczych Ethiopian 10 marca i indonezyjskich linii Lion Air w październiku 2018 r., w których zginęło blisko 350 osób. „Nadal mamy ogromne zaufanie do tych samolotów, które mają o 4 proc. więcej miejsc, które są o 16 proc. bardziej oszczędne i które generują o 40 proc. mniej hałasu” - czytamy w oświadczeniu Ryanaira.