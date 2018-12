Życzenia świąteczne: Spokoju i pomyślności, które Wam pozwolą kontynuować życie w Wielkiej Brytanii

Drodzy Czytelnicy, z okazji świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć Wam wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodziny oraz przyjaciół.

Święta to czas, który składnia również do refleksji. Dlatego też życzymy Wam jasności w podejmowaniu decyzji w obliczu zbliżającego się Brexitu. Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami dostarczając najświeższe wiadomości, abyście byli o wszystkim, co Was dotyczy, najlepiej poinformowani.

Koniec roku to także czas podsumowań. 2019 rok był przede wszystkim rokiem rozstrzygnięć, które odmieniają nasze życie. Wiele spraw dotyczących naszej sytuacji na Wyspach po Brexicie pozostaje nadal niewyjaśnionych, a w marcu przyszłego roku Wielka Brytania formalnie opuści Unię Europejską, co odczuje każdy z nas. W związku z tym chcielibyśmy Wam życzyć spokoju i pomyślności, które pozwolą kontynuować życie w Wielkiej Brytanii lub gdziekolwiek postanowicie zamieszkać.

Chcemy też podziękować wszystkim, którzy wysyłają na naszą pocztę informacje, zapytania i komentarze. Dzięki temu wiemy, że nasza praca jest potrzebna i dla Was istotna.

Wszystkiego dobrego!

