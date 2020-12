Drodzy czytelnicy! Przyjmijcie najlepsze życzenia świąteczne od redakcji "Polish Express"

Drodzy Czytelnicy! Z okazji świąt Bożego Narodzenia redakcja "Polish Express" życzy Wam wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodziny oraz przyjaciół w tym niełatwym czasie.

Nadziei, spokoju ducha, pomyślności, ale przede wszystko dużo zdrowia chcielibyśmy życzyć naszym fantastycznym czytelnikom z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia! Niech natchną Was siłą i pozytywną energią, aby zbliżający się rok 2021 okazał się bardziej udanym rokiem, niż powoli odchodzący w niepamięć 2020.

Wszystko wskazuje na to, że od stycznia 2021 roku w życiu Polaków w UK wiele rzeczy się zmieni. Nasz świat na emigracji stanie się nieco inny i dlatego właśnie chcemy, aby te świąteczno-noworoczne życzenia odpowiednio wybrzmiały. W związku z tym chcielibyśmy Wam życzyć spokoju i nadziei, które pozwolą kontynuować życie w Wielkiej Brytanii, po powrocie do Polski lub gdziekolwiek postanowicie zamieszkać. Będzie dobrze, trzeba tylko w to uwierzyć!

Chcemy też podziękować wszystkim, którzy wysyłają na naszą pocztę informacje, zapytania, komentarze, interesujące listy, wyrażają swoje zdanie i doceniają to, co robimy. Dzięki temu wiemy, że nasza praca jest potrzebna i dla Was istotna. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, że "Polish Express" to dla Was rzetelne i wiarygodne źródło informacji o tym, co dzieje się w UK. Obiecujemy, że w roku 2020 będziemy starać być jeszcze lepsi!

Wszystkiego dobrego!