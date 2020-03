Życie seksualne Brytyjczyków: Jak często mieszkańcy UK oddają się miłosnym uniesieniom?

Fot. Facebook, Getty

YouGov przeprowadził badanie na temat życia seksualnego Brytyjczyków, które ujawnia jak często mieszkańcy UK oddają się erotycznym przyjemnościom. Okazuje się, że sporo zależy od wieku - choć nie wszystko.

Średnio nieco ponad jedna czwarta populacji (27 proc.) uprawia seks co najmniej raz w tygodniu, przy czym 11 proc. robi to raz w tygodniu, 7 proc. dwa razy, a 9 proc. co najmniej trzy razy. Około jedna trzecia badanych stwierdziła, że oddaje się miłosnym uniesieniom rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast podobna liczba respondentów przyznała, że w ogóle nie jest aktywna seksualnie.

Kto uprawia seks regularnie?

W badaniu YouGov odkryto, że regularność współżycia jest mocno związana z wiekiem. Okazało się bowiem, że osoby między 25 a 29 rokiem życia są najbardziej aktywne seksualnie i najczęściej to właśnie one uprawiają seks „systematycznie”. Z tej grupy aż 43 proc. badanych stwierdziło, że idzie z kimś do łóżka co najmniej raz w tygodniu - średnio jest to około 2 razy w tygodniu i jest to liczba względnie stała.

Która grupa prowadzi najbogatsze życie seksualne?

Pomimo „systematyczności” późnych 20-latków, naprawdę bujnym życiem erotycznych mogą pochwalić się osoby młodsze: 18- i 19-latkowie seks uprawiają średnio 3 lub więcej razy w tygodniu - choć niekoniecznie jest to regułą, w przeciwieństwie do osób między 25 a 29 rokiem życia.

Dla kontrastu, badanie pokazało również, że osoby w kwiecie wieku pod względem zarówno zawodowym, jak i reprodukcyjnym, czyli między 35 a 39 rokiem życia, przestają prowadzić regularne życie erotyczne. W tej grupie respondentów aż 38 proc. stwierdziło, że uprawia seks rzadziej niż raz w tygodniu, przy czym kwestionariusz nie określał, o jak rzadkie współżycie chodzi.

Z wiekiem spada liczba osób aktywnych seksualnie

Okazało się ponadto, że po czterdziestce znacząco wzrasta liczba osób, które z seksu rezygnują całkowicie. W grupie osób w wieku 40-44 lata do zupełnego braku aktywności seksualnej przyznało się około 20 proc. badanych, a wśród tych, którzy skończyli 74 lata liczba ta wynosiosła już 57 proc.

Częstotliwość uprawiania seksu nie ma istotnego związku z wiekiem - wśród osób aktywnych i po 20 roku życia

Mimo że z wiekiem liczba osób aktywnych seksualnie spada, to biorąc pod uwagę jedynie osoby aktywne seksualnie, które ukończyły 20 lat, nie zaobserwowano drastycznych różnic w częstotliwości odbywania stosunków płciowych. Dla przykładu, osoby w wieku 25-29 lat uprawiają seks średnio 2.3 razy w tygodniu, a osoby w wieku 50-59 średnio 2.1 razy w tygodniu - różnica jest więc niewielka.

A jak wygląda Wasze życie erotyczne? Jesteście z niego zadowoleni, czy raczej chcielibyście coś w nim zmienić? Jak oceniacie życie seksualne Brytyjczyków? Piszcie w komentarzach.

