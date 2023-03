Zwyczaje graczy – kto gra najwięcej?

artykuł od klienta

Sektor gier wideo to branża, która cały czas ewoluuje. Gry są bardziej wciągające niż kiedykolwiek, niektóre z nich przypominają oszałamiająco piękne dzieła sztuki. Ale kto gra najwięcej? Jaki jest średni wiek gracza? Jak często grywają kobiety? Czy nowsze gry są aby na pewno lepsze od dobrze znanych klasyków?

Kto gra w gry wideo?

Typowe wyobrażenie gracza może kojarzyć się z młodym chłopakiem w dresach, który wraca ze szkoły i od razu zasiada do komputera. Tymczasem ankieta przeprowadzona przez ExpressVPN wykazuje, że najczęściej grają millenialsi, czyli osoby w wieku 30-40 lat. Co więcej, to właśnie starsi gracze częściej przyznają się do grania w nocy, co jest zapewne spowodowane sytuacją zawodową. Millenialsi dysponują bowiem większymi środkami, które mogą przeznaczyć na rozrywkę, nie chodzą też do szkoły, a ich praca bywa elastyczna czasowo.

Choć mężczyźni grywają częściej niż kobiety, różnica nie jest tak duża, jak mogłoby się wydawać. Dość wyraźna tendencja to wybór rodzaju gier. Kobiety wolą gry jednoosobowe, natomiast mężczyźni częściej grywają dla kontaktów towarzyskich w trybie wieloosobowym. Mężczyźni preferują też gry akcji, takie jak strzelanka Call of Duty oraz grę piłkarską FIFA. Kobiety lubią symulację codziennego życia The Sims.

Na co dzień grywa ponad 18 milionów Polaków, a sam rynek krajowy szacowany jest na 600 milionów dolarów. Gracze z regionu Azji i Pacyfiku stanowią większość globalnej populacji graczy. Japończycy odnotowują najdłuższe każdorazowe sesje grania, ale to Niemcy spędzają na grze tygodniowo najwięcej godzin. W rankingach krajów z najlepszymi gamerami królują natomiast Finlandia, Kanada i Szwecja.

Gry retro kontra najnowsze produkcje

Nowsze gry posiadają genialną grafikę, do złudzenia przypominającą realny świat, doskonałe efekty dźwiękowe, świetną rozdzielczość. Twórcy gier typu AAA przeznaczają gigantyczne budżety nie tylko na samą produkcję, ale również na marketing. Dawniej nad stworzeniem gry pracowało kilka osób, teraz firmy zatrudniają ogromne zespoły, z których każdy dba o inny detal.

Tymczasem gracze bardzo często wybierają gry retro, znane im z dzieciństwa i młodości. Pierwsze gry wideo zostały udostępnione konsumentom już w latach 70. Starsze pozycje mają prostszą fabułę, ale są też cięższe do przejścia. Kojarzą się również z nutką nostalgii, kiedyś przejście kolejnych poziomów wymagało więcej wysiłku. Nie było bowiem tutoriali internetowych, ani tak szeroko rozpowszechnionej komunikacji graczy w Internecie.

Trend motywuje wiele firm z branży gamingowej do ożywienia starych gier, a nawet ponownego wydania ich na konsole i inne urządzenia. Co ciekawe, po gry z lat 80. i 90. sięgają również zoomersi. Starsze gry wydają się bardziej kompletne, brak DLC, brak funkcji dostępnych tylko online. Umożliwiają też szybsze rozpoczęcie zabawy – wystarczy włączyć konsolę lub inny sprzęt, nie trzeba czekać na załadowanie pulpitu nawigacyjnego.

Choć gry typu AAA dominują w branży, wydaje się, że wiele gier niezależnych wkłada więcej wysiłku w stworzenie naprawdę oryginalnego materiału. Gry retro są dziś popularne nie tylko z powodów sentymentalnych— kultura gier wideo w tamtych czasach powiązana była z czynnikiem „wow”, co sprzyja wykorzystywaniu starszych pomysłów na nowo.