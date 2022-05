Zwycięzcy najwyższej jak dotąd wygranej w loterii EuroMillions w UK ujawnią się! W zeszłym tygodniu para zgarnęła £184 mln

Fot. Getty

W zeszłym tygodniu padła najwyższa jak dotąd wygrana w loterii EuroMillions na Wyspach. Dziś już wiemy, że £184 mln zgarnęła para z Gloucestershire, która, jak się okazuje, zamierza się w związku z tym ujawnić.

Zwycięzcy loterii EuroMillions nie muszą ujawniać swojej tożsamości i wielu z tych, którzy zgarniają gigantyczne sumy pieniędzy, nie robią tego ze względów bezpieczeństwa lub z uwagi na niechęć do koncentrowania na sobie uwagi. Tym bardziej zatem interesujący powinien być dla Wyspiarzy fakt, że para z Gloucestershire, która w zeszłym tygodniu wygrała najwyższy jak dotąd w UK jackpot w loterii EuroMillions, £184 mln, zamierza się ujawnić. Do podania nazwisk zwycięzców ma dojść w dniu dzisiejszym, 19 maja.

Ogromna wygrana na loterii – jak zmieni życie zwycięzców?

Jak podaje operator loterii EuroMillions w Wielkiej Brytanii, Camelot, zwycięzcy opowiedzą, jak wygrana wpłynie na ich życie i na co wstępnie przeznaczą przynajmniej część pieniędzy. A przypomnijmy, że zwycięskie liczby w zeszłotygodniowym losowaniu to: 3, 25, 27, 28 i 29.

To absolutnie niesamowita wiadomość. Zeszła noc przeszła do historii na skutek najwyższej dotychczas nagrody National Lottery, wygranej przez pojedynczego posiadacza kuponu w Wielkiej Brytanii. Cieszymy się, że w tej sprawie zwycięzca już się do nas zgłosił. Skupiamy się teraz na wspieraniu posiadacza kuponu w całym procesie i w pomocy mu, by mógł się cieszyć naprawdę zmieniającą życie i rekordową wygraną – zaznaczył Andy Carter, doradca zwycięzców z The National Lottery.

To już drugi jackpot EuroMillions zgarnięty w Wielkiej Brytanii w tym roku. Wygrana w wysokości £109 mln padła też 4 lutego, ale jej zwycięzca zdecydował się nie upubliczniać swoich danych. Do zeszłego tygodnia natomiast największą wygraną w UK National Lottery była ta z października 2019 r. w wysokości £170 mln.