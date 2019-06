Zwyciezca £123 000 000 w EuroMillions odnaleziony! Szczęśliwiec zgłosił się już po wygraną

Fot. Getty

Zwycięzca 123 000 000 funtów w loterii EuroMillions zgłosił się wreszcie po swoją gigantyczną wygraną, jak podają brytyjskie media. Szczęśliwiec zdążył, zanim organizatorzy ogłosili publicznie, gdzie zakupiono zwycięski kupon.

Jak podaje BBC, mieszkaniec Wielkiej Brytanii, który 11 czerwca wygrał trzecią z najwyższych w historii kwotę w loterii EuroMillions, po długim i zastanawiającym zwlekaniu, zgłosił się wreszcie po swoją nagrodę. Wcześniej organizatorzy ostrzegli, że jeśli szczęśliwiec nie zgłosi się w ciągu siedmiu dni, to zostaną upublicznione dokładne informacje dotyczące lokalizacji sklepu, w którym zakupiono zwycięski kupon. Żadne dane osoby, która wygrała główną nagrodę, nie zostały jednak opublikowane. Wiadomo jedynie, że los nie został kupiony online, ale w sklepie stacjonarnym.

Według BBC, gracz, który zwycięży w loterii, z zasady ma 180 dni na zgłoszenie się po nagrodę. Po tym czasie, jego prawo do wygranej wygasa. Gdy zwycięzcą jest osoba prywatna, to trafia ona do Sunday Timesa na listę 1000 najbogatszych mieszkańców UK.

Przypomnijmy, że 11 czerwca w loterii EuroMillions padła wygrana o wartości 123 milionów funtów. Organizatorzy poinformowali wtedy, że zwycięzca jest mieszkańcem Wielkiej Brytanii, jednak przez niemal dwa tygodnie nie zgłosił się on (lub ona) po nagrodę. Wygrany los jest trzecim najwyższym wynikiem w historii EuroMillions i trafiono w nim wszystkie pięć głównych numerów - 25, 27, 39, 42 i 46 - oraz dwa Lucky Stars - 11 i 12.

