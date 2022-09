Zwycięzcą loterii EuroMillions w pierwszym wrześniowym losowaniu został mieszkaniec UK! Szczęśliwiec wygrał £110

Fot. Getty

To już pewne – astronomiczną wygraną w wysokości £110 zgarnął wczoraj mieszkaniec Wielkiej Brytanii. Szczęśliwymi liczbami okazały się: 07, 12, 13, 20 i 45, a także numery Lucky Star 03 i 12.

Po raz kolejny zwycięzcą kumulacji EuroMillions został mieszkaniec Wielkiej Brytanii. Na razie nic nie wiemy o zwycięzcy, ani czy zgłosił się on już po wygraną, a to, co wiemy, to że szczęśliwymi liczbami okazały się 07, 12, 13, 20 i 45 oraz numery Lucky Star 03 i 12. Według the Sunday Times Rich List posiadacz szczęśliwego kuponu będzie teraz bogatszy niż Harry Styles i Gary Barlow.

Check those tickets, the EuroMillions results for Fri 02 Sep are: 7, 12, 13, 20 and 45, Lucky Stars 3 and 12. View draw details: https://t.co/Ld0l68VTRrpic.twitter.com/EuH2cdZ3Sh — EuroMillions (@UK_EuroMillions) September 2, 2022

Brytyjczycy regularnie wygrywają na loterii EuroMillions

Aż 15 graczy z Wielkiej Brytanii wygrało kumulację EuroMillions o wartości ponad £100 mln. Wygrana z 2 września jest zdecydowanie jedną z największych w kraju, choć daleko jej jeszcze do wygranej z lipca, która wyniosła £195 mln. Andy Carter, doradca zwycięzców loterii National Lottery powiedział, że to była „ wspaniała noc dla posiadacza kuponu w Wielkiej Brytanii, który zgarnął niesamowity jackpot EuroMillions w wysokości 110 milionów funtów”. - Zachęcamy graczy do sprawdzenia swoich kuponów i skontaktowania się z nam, jeśli uważają, że są w posiadaniu szczęśliwego, zwycięskiego kuponu – zaapelował Carter.

Top 5 wygranych na loterii w UK

Lipiec 2022: anonimowy posiadacz kuponu - £195 707 000

Maj 2022: Joe i Jess Thwaite z Gloucester - £184 262 899

Październik 2019: anonimowy posiadacz kuponu - £170 221 000

Lipiec 2011: Colin i Chris Weir z North Ayrshire - £161 653 000

Sierpień 2012: Adrian i Gillian Bayford z Cambridgeshire - £148 656 000

