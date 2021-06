Zwroty gotówki za zakupy online w UK lub w Polsce. Jak zacząć oszczędzać dzięki usłudze cashback? [link]

LetyShops działa jako aplikacja na telefon lub jako dodatek do przeglądarki [LINK]

W Wielkiej Brytanii zwroty obejmują zakupy m.in. na AliExpress, Adidas, ASOS, Wish, Etsy, Missguided

Usługa cashback to częściowy zwrot gotówki za zakupy w sklepie internetowym

W dobie powtarzającej się konieczności pozostawania w domu, zamkniętych galerii i sklepów, zakupy online stały się naszą codziennością. Co jednak znaczące - pokochaliśmy je. Nie każdy jednak wie, że kupując online można otrzymać zwrot gotówki za część wydanych kwot. To usługa cashback, której liderem jest obecnie LetyShops i jest dostępna zarówno w UK, jak i w Polsce. Jak to działa?

Dlaczego warto kupować w internecie?

Jak pokazuje badanie przeprowadzone w czerwcu 2021 roku przez pracownię ABC Rynek i Opinia, ponad 57 procent pytanych o swoje preferencje co do sposobu robienia zakupów odpowiada bez wahania, że woli kupować w internecie niż w sklepie stacjonarnym. Kluczowymi czynnikami przemawiającymi na korzyść sklepów internetowych w porównaniu z tradycyjnymi są: wygoda (wskazuje na nią 51 proc. respondentów robiących zakupy online), oszczędność czasu (46 proc.), możliwość porównania oferty w różnych sklepach (41 proc.) oraz szersza oferta produktowa (39 proc.).

Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że na zakupach online możemy zwyczajnie zaoszczędzić pieniądze, a to dzięki skorzystaniu z usługi zwrotu części wydanej gotówki, czyli usługi cashback. Obecnie chyba najszerszą ofertę sklepów z możliwością otrzymania zwrotu części wydanej kwoty oferuję LetyShops. Przetestowaliśmy tę aplikację i oto nasze wnioski.

Czy usługa cashback naprawdę działa?

Ponieważ w sieci zrobiło się głośno o LetyShops i usłudze cashback, a to za sprawą influencerów, którzy reklamowali rozwiązanie na YouTube, postanowiliśmy sprawdzić jak usługa działa w praktyce.

LetyShops ma w swojej ofercie aż 3673 sklepy z cashbackiem. Aby otrzymywać zwroty gotówki za zakupy najpierw musisz się zarejestrować:

po zarejestrowaniu konta na LetyShops.com możesz aktywować dowolną interesującą Cię ofertę (do każdej oferty przypisane są warunki i tak niektóre zwroty są niemal natychmiastowe, na niektóre trzeba poczekać) następnie po aktywowaniu oferty przechodzisz do wybranego sklepu i dokonujesz zakupu - dokładnie tak, jak zwykle Po transakcji LetyShops informuje Cię o statusie cashback i spływających zwrotach.

Czy to naprawdę działa? Sprawdziliśmy robiąc wcześniej planowane zakupy, ale przy aktywowaniu ofert cashback na LetyShops.

W czasie testów dokonaliśmy zakupów w czterech sklepach online oraz kilkakrotne zakupy na jednej platformie zakupowej. Na bieżąco otrzymywaliśmy informacje o zwrocie i jego terminie. Co więcej, po zainstalowaniu wtyczki do przeglądarki, LetyShops samo informowało nas, że na stronie, którą akurat odwiedzamy są zwroty typu cashback i pozwalało uruchomić promocję bez wychodzenia z danej www. Aplikację uwiarygadnia też setki pozytywnych opinii potwierdzających otrzymanie zwrotu. Wszystkie zwroty są sumowane na naszym koncie. Zaoszczędzone w ten sposób środki możemy przelać na konto PayPal lub konto bankowe.

Najpopularniejsze sklepy z cashback w LetyShops.com

W Wielkiej Brytanii najwięcej zwrotów realizowanych jest po zakupach w takich sklepach jak:

AliExpress

Shein

Wish

Etsy

Asos

iHerb

Gant

Reebok

Adidas

Missguided

W Polsce najczęściej gotówka wraca do kupujących po zakupach na stronach marek takich jak:

Allegro

AliExpress

Empik

Smyk

CCC

eObuwie

Zalando

ZooPlus

Decathlon

Lidl

Huawei

Media Expert

Morele

RTV AGD

