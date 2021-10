„Zwolnijcie się i znajdźcie inną pracę” - Minister zdrowia ostro o pracownikach sektora opieki, którzy nie chcą się zaszczepić

Fot. Getty

W najnowszym wywiadzie minister zdrowia Sajid Javid nie przebierał w słowach, odnosząc się do pracowników sektora opieki, którzy wciąż nie chcą się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Minister powiedział wprost, że powinni się oni zwolnić i poszukać sobie innej pracy.

- Słuchaj, jeśli chcesz pracować w domu opieki, to pracujesz z jednymi z najbardziej narażonych ludzi w naszym kraju. I jeśli nie chcesz sobie zawracać głowy, żeby pójść i się zaszczepić, to zwolnij się i idź sobie znajdź inną pracę. (…) Jeśli chcesz się opiekować [ludźmi najbardziej narażonymi], jeśli chcesz ich karmić, kłaść do łóżka, to powinieneś się zaszczepić. Jeśli nie zamierzasz się zaszczepić, to po co pracujesz w sektorze opieki? - powiedział wyraźnie poddenerwowany Sajid Javid na antenie BBC Radio 4 „Today programme”. A odpowiadając na pytanie dziennikarza dotyczące niedoborów pracowników w sektorze opieki, dodał: - Są inni ludzie… którzy się zgłoszą.

Zabraknie pracowników w sektorze opieki?

Odpowiadając, że w miejsce zwalniających się lub zwalnianych pracowników opieki społecznej szybko wskoczą inni, minister zdrowia wykazał się sporym optymizmem. Związki zawodowe i organizacja National Care Association nie jest już tak dobrej myśli. Zarówno związkowcy, jak i NCA wezwały rząd do wstrzymania obowiązkowych szczepień, argumentując, że taka polityka może prowadzić do braków pracowników w sektorze opieki lub spowodować, że niektóre domy dla seniorów będą musiały zamykać swoje podwoje. Z informacji przekazanych w zeszłym miesiącu przez Department of Health and Social Care wynika, że pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymało ponad 90 proc. kwalifikujących się pracowników opieki społecznej, a drugą dawkę przyjęło ok. 84 proc.