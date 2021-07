Zwolnienie z opłaty skarbowej Stamp Duty Land Tax. Rozmowa z ekspertem The Mortgage Store

Banki bardzo szybko usunęły ze swojej oferty produkty o wysokim wskaźniku LTV, który określa stosunek wartości hipoteki do wartości nieruchomości [im ten wskaźnik jest niższy, tym niższe ryzyko kredytowe podejmowane jest przez pożyczkodawcę– przyp.red.]. Oznacza to, że dużo mniej osób w tamtym czasie mogło sobie pozwolić na zakup nieruchomości bądź przekredytowanie nieruchomości z bardzo niewielkim wkładem własnym, depozytem lub wartością pozostałą w nieruchomości (Equity).

Rzeczoznawcy majątkowi nie mogli wykonywać swojej pracy, a co za tym idzie - dostarczać raportów z wyceny nieruchomości. Banki tym samym miały ograniczoną zdolność do wystawiania pełnych ofert kredytowych.

Osoby oceniające ryzyko wniosków hipotecznych (underwritters) również miały utrudnione zadanie z powodu napotkanych trudności w wykonywaniu swojej pracy. Brak możliwości pracy z biura, jak i dostępu do systemów poskutkował wystąpieniem bardzo dużych opóźnień.

