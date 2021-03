Zwolennicy wyjścia UK z UE chcą stworzyć Muzeum Brexitu - miałoby kosztować nawet milion funtów!

Zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE chcą wybudować "muzeum" Brexitu. Projekt stworzenia takiej instytucji został zatwierdzony, jako organizacja charytatywna i rozpoczęto zbieranie funduszy. Ile będzie kosztować takie przedsięwzięcie?

Brexitowcy stojący za tą inicjatywą oszacowali, że koszt stworzenia muzeum upamiętniającego wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych sięgnie około miliona funtów. Z tej kwoty około 400 tysięcy zostanie przeznaczone na zakup odpowiedniej nieruchomości, kolejne 350 tysięcy stanowiłoby rezerwę finansową, a 250 tysięcy funtów zostałoby wykorzystane w celu zbudowania odpowiednich struktur organizacyjnych. Gdzie miałby powstać taki obiekt? Nie wiadomo, ale mówi się na przykład o Dudley w West Midlands, a w ogóle rozważane są takie regiony, gdzie poparcie dla idei oderwania się od UE było duże.

Czy powstanie Muzeum Brexitu?

Stojący za tym projektem brexitowcy zapowiadają, że chcą stworzyć instytucję, która będzie opowiadać historię wyjścia Wielkiej Brytanii z UE "zanim przedmioty i historie [związane z Brexitem] zostaną zapomniane".

"Za Brexitem kryje się niesamowita historia, która zasługuje na zachowanie. Jeśli nie podejmiemy szybkich działań, znaczna część materiałów z referendum zostanie utracona" - podkreśla Alex Deane, były szef Grassroots Out (GO), jednej z organizacji, która agitowała za wystąpienie z UE w okresie referendalnym. "Naszym celem jest wypełnienie tej luki w czasie, gdy jest to najłatwiejsze - teraz, gdy wspomnienia są wciąż świeże" - dodaje Deane.

Brexitowcy podkreślają, że ich muzemu byłoby "neutralne"

Warto zauważyć, że w swoich założeniach "Muzeum Brexitu" ma opowiadać historię wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w "uczciwy i wyważony sposób". Pod tym kątem ma ono być całkowicie "neutralne". Obie strony debaty o Brexicie muszą być przedstawiane "uczciwie i w wyważony sposób".

Co więcej, organizatorzy nie chcą się skupiać jedynie na ostatnich wydarzeniach, ale sięgnąć głęboko w przeszłość. Relacje Wielkiej Brytanii z Europą zaczynają się w czasach antycznego Rzymu i trwają przez rozwój demokracji parlamentarnej w UK, narodziny UE i wreszcie "rozpad" tego związku w 2016. Muzeum ma obejmować bibliotekę i archiwum, a na jego stronie internetowej określono warunki, w jaki sposób ludzie mogą przekazywać potencjalne eksponaty, takie jak korespondencja, dzienniki i materiały promocyjne.