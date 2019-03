Brexitowcy planują w ten piątek świętować Brexit, mimo że UK nie opuści UE 29 marca

Zwolennicy Brexitu planują zorganizować imprezę w piątek 29 marca, mimo że wycofanie się Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest już opóźnione o co najmniej dwa tygodnie. Według "The Daily Telegraph", impreza odbędzie się w Milbank Tower - miejscu, w którym świętowano wieczór referendalny w 2016 roku razem z Nigelem Farage'm.

W piątek wieczorem odbędzie się uroczyste przyjęcie w centrum Londynu z okazji wyjścia UK z UE. Organizatorem wydarzenia jest grupa "Leave Means Leave", zrzeszająca zwolenników Brexitu. Zaproszenia na "Big Brexit Bash" zostały już wysłane do 200 osób, a celem wydarzenia ma być "świętowanie opuszczenie UE przez Wielką Brytanię".

Szef "Leave Means Leave", Richard Tice, miał powiedzieć: - "Będzie to albo święto, jeśli wyjdziemy w piątek, albo - co bardziej prawdopodobne - zastanowimy się, w jakim miejscu się znaleźliśmy i co musimy zrobić".

Impreza zbiegnie się z wiecem w centrum Londynu, który odbędzie się we wcześniejszych godzinach tego samego dnia. Organizatorzy twierdzą, że w wiecu wezmą udział "tysiące" Brytyjczyków, aby "pokazać elicie Westminsteru, że musimy niezwłocznie opuścić UE".

Dziennik "The Independent" skontaktował się z "Leave Means Leave", by otrzymać potwierdzenie, że impreza rzeczywiście się odbędzie, ale organizacja odmówiła komentarza.