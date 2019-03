Zwolennicy Brexitu i prawicowi ekstremiści grożą dzisiaj zamieszkami w Londynie i innych miastach

Brytyjska policja prowadzi akcję na niespotykaną wcześniej skalę: miejsce mają masowe aresztowania osób, co do których potwierdzone zostały zarzuty o działalności pedofilskiej. Wśród zatrzymanych znaleźli...

Sześć osób zginęło, a siódma walczy o życie po tym, jak przy Lee Bank Middleway doszło do zderzenia sześciu samochodów (w tym taksówki). Rzecznik policji powiedział, że do kolizji doszło w wyniku wystąpienia...

Narastają niepokoje na Ukrainie. Prezydent Wiktor Janukowicz odrzucił próby zbliżenia gospodarczego z Unią Europejską, co wzbudziło protesty obywateli.

W środę Jeremy Corbyn wystosował list do premier Theresy May, w którym określił, pod jakimi warunkami Partia Pracy poprzez rządowy projekt Brexitu. Lider opozycji zaoferował poparcie w zamian za prawnie...

Akcja na Stansted! Służby antyterrorystyczne aresztowały 37-letniego mężczyznę

Na lotnisku Stansted służby antyterrorystyczne aresztowały 37-letniego mężczyznę, który zamierzał lecieć do Turcji. Jest on podejrzany o branie udziału w przygotowaniach do zamachu.