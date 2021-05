Zwiedzanie lokalnych pubów za 29 000 funtów rocznie – to praca marzeń

Przyjmowane są już aplikacje do nietypowej pracy, która dla bywalców i miłośników pubów może być tak naprawdę pracą marzeń. Za 'zwiedzanie' i ocenianie lokalnych pubów władze lokalne w Lincolnshire we współpracy z Historic England oferują 29 000 funtów rocznie.

Jeśli kiedykolwiek marzyliście o tym, aby zarabiać na wyjściach do pubów, to dzięki temu projektowi jest to jak najbardziej możliwe. Brytyjski rząd zdecydował się na otwarcie pubów i restauracji z obsługą na zewnątrz, a w maju możliwe będzie także napicie się piwa w samych lokalach, dlatego pomysłodawcy projektu są dobrej myśli i już rozpoczęli rekrutację.

Zwiedzanie lokalnych pubów

Obecnie Lincolnshire County Council prowadzi nabór na stanowisko „Heritage Project Officer”, które będzie opierać się na pracy w regionie polegającej na "badaniu, rejestrowaniu i ochronie" lokalnych pubów. Projekt jest finansowany przez Historic England i wiąże się z badaniami „architektonicznej i społecznej historii pubów na odcinku 50 mil na wybrzeżu Lincolnshire od Grimsby do Bostonu”.

Osoba zatrudniona na stanowisku Heritage Project Officer informowałaby władze lokalne o najlepszych sposobach na zapewnienie „przyszłego zarządzania i konserwacji” pubów.

Wymagania

Od osób zainteresowanych posadą wymaga się:

- wykazania się wiedzą na temat historycznej zabudowy, a także aktualnego statusu prawnego i politycznego dotyczącego dziedzictwa,

- doświadczenia w prowadzeniu badań,

- wysokiego poziomu umiejętności organizacyjnych oraz umiejętności pracy z własnej inicjatywy jako członek zespołu.