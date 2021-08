Związki zawodowe apelują do rządu o cztery dodatkowe Bank Holidays w UK

„Po 30 sierpnia nie ma żadnego ustawowego dnia wolnego od pracy aż do Świąt Bożego Narodzenia, a to dlatego, że liczba świąt, które mamy, jest tak skąpa w porównaniu z innymi krajami” – twierdzą brytyjskie związki zawodowe i apelują do rządu o cztery dodatkowe Bank Holidays.

Dzisiaj, 30 sierpnia mieszkańcy Wysp cieszą się z ostatniego ustawowego dnia wolnego przed Świętami Bożego Narodzenia. Związki zawodowe TUC twierdzą, że osiem Bank Holidays, z których mogą korzystać mieszkańcy Anglii i Walii stawia kraj daleko w tyle za innymi państwami.

Dodatkowe Bank Holidays w UK

Pracownicy w Szkocji korzystają z 11 dni ustawowo wolnych w tym roku, a w Irlandii Północnej z 10 dni, z kolei w Unii Europejskiej każdy kraj ma więcej dni wolnych niż Wielka Brytania – twierdzą największe brytyjskie związki zawodowe.

Jak podaje TUC: Rumunia, Litwa, Słowacja, Słowenia, Finlandia, Cypr znajdują się na czele tabeli wśród krajów mających najwięcej dni wolnych od pracy. Pracownicy każdego z tych państw cieszą się aż 15 dniami wolnymi, z kolei w Japonii ustawowo dni wolnych od pracy jest aż 17, w Chinach 11 i tyle samo w Nowej Zelandii.

Jesienny Bank Holiday na początek

Sekretarz generalna TUC, Frances O’Grady powiedziała:

- Sierpniowy Bank Holiday jest mile widzianą przerwą dla wszystkich, którzy ciężko pracują, aby pomóc nam przejść przez pandemię, zwłaszcza tych na linii frontu. Ale po sierpniu nie ma święta narodowego aż do Bożego Narodzenia, a to dlatego, że liczba świąt, które otrzymujemy, jest tak skąpa w porównaniu z innymi narodami. Kilka dodatkowych świąt państwowych to świetny sposób, aby podziękować pracującej Wielkiej Brytanii za przeprowadzenie nas przez te trudne czasy, a to zrównałoby nas z innymi pracownikami na całym świecie. Nadszedł czas na narodową dyskusję – kiedy powinny być nasze nowe święta? Co moglibyśmy świętować? Jesienny Bank Holiday będący przełamaniem długiego okresu do Bożego Narodzenia byłby dobrym początkiem.