Źródła w Pałacu Buckingham: Królowa Elżbieta II może abdykować za 18 miesięcy! Skończy wtedy 95 lat

Książę Andrzej został oskarżony w aktach sądowych o dotykanie piersi młodej kobiety w rezydencji na Manhattanie, należącej do Jeffreya Epsteina, zamożnego finansisty, któremu postawiono federalne zarzuty...

Królowa Elżbieta II zaapelowała o znalezienie „wspólnego języka” i uszanowanie „różnych punktów widzenia”. Komentatorzy twierdzą, że uwagi królowej odnoszą się do debaty ws. Brexitu i głosowania parlamentarzystów...

Meghan Markle miała po ślubie jedno życzenie – zamieszkać na Zamku Windsor. Ale Elżbieta II uznała tę prośbę „za niestosowną”

Brytyjscy dziennikarze dotarli do poufnej informacji, z której wynika, że królowa Elżbieta II odrzuciła jedyne życzenie, jakie Meghan Markle miała po ślubie. Monarchini nie zgodziła się, na to, by amerykańska...